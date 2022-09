Un lampo di Boaglio riprende il derby cuneese al gong

Fino all'ultimo respiro. Questo è stato Cuneo Olmo - Pedona, derby mai banale. Quando la gara sembrava consegnare la vittoria ai ragazzi di Trentacoste, in prossimità del triplice fischio ci ha pensato Nicolas Boaglio a negare il due su due agli azzurri regalando ai padroni di casa il primo punto in campionato ed evitando così la seconda sconfitta di fila. Tra i protagonisti, oltre agli autori dei gol, spiccano le grandi parate di Armando e Francesco Ghibaudo, nonchè la superba prova di Alex Goletto. Prima frazione a reti bianche. La formazione ospite appare la più decisa in avvio di gara...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?