Il Lunedì regala emozioni: impresa contro i campioni del SuperOscar

No. Non era in programma una vittoria dell'Olympic Collegno in casa dell'Alpignano campionessa del SuperOscar. Però il lunedì, i postici, la settimana, regalano emozioni e sorprese che nessuno può preventivare.

IL DISCHETTO DECISIVO

Si sa, il monday night regala colpi a sorpresa, ma uno così non era preventivabile. L'Olympic Collegno ha espugnato la tana dell'Alpignano grazie al rigore. Al rigore della tattica impostata da Diego Di Parigi nella preparazione della partita. Al rigore tirato alto da Greco a 12' dal fischio d'inizio. Al rigore parato dal solito Andrea Suino, ma poi segnato sulla ribattuta dallo stesso Nicosia. Insomma, una questione di rigore. Con rigore gli orange di Di Parigi si sono applicati alla preparazione studiata in settimana.

«Li ho osservati al SuperOscar - spiega Di Parigi - Come ho osservato tutte le squadre. In settimana l'abbiamo preparata, ma non ero sicuro che saremmo riusciti a bloccarli. Anche col Borgaro, infatti, l'avevo preparata, ma è andata male. Stasera invece i ragazzi sono stati perfetti. Uomo contro uomo, non li abbiamo fatti giocare costringendoli a lanci lunghi. Forse non abbiamo giocato, ma non hanno giocato neanche loro e gli episodi ci hanno premiati. A volte ci vogliono anche quelli per firmare una vera e propria impresa».

Ettore Giudice. protagonista nell'impresa dell'Olympic Collegno in casa dell'Alpignano

Oltre alla tattica è necessario spendere anche un encomio al portiere Ettore Giudice che tra uscite e riflessi tra i pali ha salvato più volte il risultato e un clean sheet che premia quindi l'Olympic.

«Dopo oggi posso dire che possiamo giocarcela sempre. Serve però questa cattiveria messa in campo oggi e andare sempre a mille» conclude Di Parigi.

Altro umore campeggia in casa Alpignano per veder sfumare la seconda vittoria in due partite che avrebbe permesso di raggiungere il gruppo di testa formato da Lucento, Quincitava e Charvensod. La testa corre e si concentra sul rigore sbagliato a inizio partita, ma non può che passare anche dalle molte occasioni non concretizzate nell'arco dei 70'.

«Sbagli un rigore all'inizio, hai tantissime occasioni, l'arbitro (senza recriminazioni) regala un rigore a loro... Ci è mancato agonismo e cinismo - commenta amreggiato Davide Domizi, tecnico dell'Alpignano - Perché pur non avendo fatto una bella partita, non isamo riusciti a concretizzare le tantissime occasioni che abbiamo avuto. Loro hanno messo in campo poco gioco, ma tanto tanto agonismo. Garra e voglia di fare il colpaccio e noi ci siamo innervositi. Forse avremmo meritato il pari ai punti, ma l'agonismo spesso batte la tecnica e noi di agonismo non ne abbiamo avuto».

IL TABELLINO

ALPIGNANO-OL.COLLEGNO 0-1

RETI: 14' st Nicosia (O).

ALPIGNANO (4-3-3): Suino 6, Bertot 5.5, Aimone L. 5.5, Di Maggio 5.5 (11' st Triolone 5.5), Dello Russo 5.5 (30' st Carella sv), Attisani 5.5, Greco 5.5, Mataj 5.5, Mangino 5.5 (11' st Bardus 5.5), Chiechio 5.5 (20' st Callea 5.5), Aimone M. 5.5. A disp. Carlone, Bevilacqua, La Iacona. All. Domizi 5.5. Dir. Carlone - Bertot.

OL.COLLEGNO (4-5-1): Giudice 8, Nicosia 8, Ferranti Christian 7.5, Manca 7.5, Di Martino 7.5, Lorusso 7.5, Correnti 7.5 (20' st Capodici 7.5), Botta 7.5, Simone 7.5, Ricchitelli 7.5 (28' st Neri 7.5), Bentivegna 7.5 (33' st Di Bartolomeo 7.5). A disp. Salvatore, Candido. All. Di Parigi Diego 8. Dir. Candido.



NOTE: Rigore sbagliato da Grego (A) al 12'. Rigore parato da Suino (A) a Nicosia (O) al 14' st.