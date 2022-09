Muro e spada: i bianconeri calano un 3-0 contro una big nel posticipo

Serviva. Eccome se serviva. Dopo il ko inaspettato all'esordio contro il Vanchiglia, la Sisport di Matteo Saglietti centra la prima vittoria ed è uno di quei successi che parlano e sembrano proprio dire: «Bisogna essere ambiziosi». Già perchè il netto 3-0 infilato al Chieri è un risultato che far rialzare testa e ambizioni.

DIFESA PERFETTA, RAGAGNIN SI CONFERMA



Un Chieri da trasferta è un Chieri che vuole dimostrare di meritare il suo nome e nei primi minuti del superposticipo sono i collinari a condurre la partita. Voglia, idee e occasioni pendono dalla parte dei ragazzi di Canavese che però non riescono a capitalizzare al meglio le due occasioni che arrivano sui piedi di Roncarolo e Caradonna.

Quando la partita sembra prendere una certa direzione, l'episodio ne riscrive totalmente la storia. Rigore per la Sisport sul quale si presenta Alessandro Ragagnin: tiro parato da Rostagno, ma sulla ribattuta Ragagnin si fa trovare pronto e segna l'1-0 che inverte la rotta. Il Chieri scompare mano a mano e i bianconeri di Saglietti escono in tutta la loro qualità. Regano e Scaglia tirano su un muro che diventa ignifugo alle vampate azzurre e il reparto offensivo bianconero non può che fare il resto nella ripresa. 2-0 Ragagnin e 3-0 del subentrato El Meskin. Gioco, partita. La Sisport rimargnia le ferite dell'esordio e si rilancia con una vittoria di prestigio.

Stefano Regano, colonna centrale insieme a Scaglia della difesa della Sisport uscita indenne dallo scontro col Chieri.

CHIERI AMARO

«Senza cercare scuse, ma sicuramente una commistione di fattori hanno influito - spiega il tecnico dei collinari Andrea Canavese - Un po' di assenze importanti (Alberto Scanavino squalificato, Enrico Marzano e Ludovico Maglio tra infortuni e febbre), un po' il carattere della squadra venuto meno, un po' i 120' fatti domenica nel torneo Di Marzio nel quale abbiamo battuto la stessa Sisport, l'Alpignano e abbiamo perso in finale con la Juventus. Tutto questo ha fatto sì che fossimo cotti. Inizialmente siamo anche partiti bene con due occasioni nitide per Caradonna e Roncarolo. Poi dal rigore preso da polli in poi siamo crollati. Gli episodi ci hanno ammazzato e non siamo riusciti a rialzarci. Se nella ripresa ci avessero segnato anche più gol non c'era niente da dire. Evidentemente non siamo pronti per giocare le Coppe Europee» chiude scherzando Canavese.

Passo falso a cui deve però seguire subito, oltre a un po' di riposo, anche una reazione nervosa perché il prossimo cliente da affrontare nell'anticipo di sabato è nientemeno che la Cbs: «Il calendario non ci aiuta, ma questa sfida sarà un bel banco di prova per tutti».

GODURIA SISPORT

«Mi han fatto davvero contento - esulta Matteo Saglietti - I primi 20' han giocato meglio loro sotto tutti i punti di vista. Poi per fortuna abbiamo trovato un vantaggio fino a quel momento immeritato e siamo riusciti a uscire bene. Soprattutto nel secondo tempo: dopo il 2-0 maturato su un errore loro non c'è stata più partita. Ho grande rispetto per il Chieri e per cosa ha fatto vedere nei primi 20'. L'Under 14 p una categoria in cui si vedono più partite in una partita e anche questa volta è stat così. Dopo il Vanchiglia è la reazione che mi aspettavo, anche perché maturata dopo un weekend intenso col torneo. Un grande plauso voglia farlo alla linea a 4 dietro: D'Agostino, Cece, Regano e Scaglia sono stati perfetti contro un attacco forte. Hanno tenuto corta e stretta la squadra e han lavorato molto bene».

IL TABELLINO

SISPORT-CHIERI 3-0

RETI: 25' Ragagnin (S), 12' st Ragagnin (S), 18' st El Meskin (S).

SISPORT (4-3-1-2): Finelli 6.5, D'Agostino 7.5, Cece 7.5 (32' st Lazaro sv), De Angelis 7 (16' st El Meskin 7.5), Regano 7.5, Scaglia 7.5, Lupascu 7, Rosental 7 (25' st Patella 7), Ragagnin 7 (23' st Carauddo 7), Cattalano 7 (30' st Farris sv), Di Cintio 7. A disp. Ianniello, Di Stefano, Pallotta. All. Saglietti - Salvador 7.5. Dir. Cece.

CHIERI (4-3-3): Rostagno 6.5, Montaldo 5.5 (31' st Badagliacca sv), Caradonna 5.5, Martinotti 5.5 (8' st Tamoud 5.5), Navone 5.5, Olivero 5.5, Cannonito 5.5 (8' st Tamagnone 5.5), Marasco 5.5 (23' st Di Biccari 5.5), Mondin 5.5 (31' st Spina sv), Roncarolo 6.5, Canova 5.5 (17' st Caprari 5.5). A disp. Piciano. All. Canavese 5.5. Dir. Comodi.