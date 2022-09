Da portiere a bomber: fa tripletta e la squadra gli regala il pallone

«Ha segnato, col numero 10, Alessio Di Parigi!»

Un grido strano si è alzato su Volpiano sabato scorso, ma che è diventato familiare alla terza volta che è stato ripetuto. A fare da uomo partita nella vittoria esterna del Gassino è stato Alessio Di Parigi che con la sua tripletta ha firmato la prima vera impresa stagionale dei rossoblù.

Lo abbiamo definito “strano” come grido e un po’ effettivamente lo è, perché fino a 6 mesi fa Di Parigi giocava in porta nel secondo gruppo del Gassino nel quale è arrivato l’estate scorsa dal Mercadante. In primavera però comunica che tra i pali non ci vuole più stare. Vuole uscire e fare il giocatore di movimento.

«Ha deciso lui di non voler fare più il portiere - spiega il tecnico Andrea Gallelli, che nel finale della scorsa stagione ha assunto la guida dei 2009 - Ne abbiamo parlato e abbiamo preso una scelta condivisa. Anche perché non essendo altissimo, col tempo avrebbe incontrato più difficoltà tra i pali. Abbiamo notato che aveva un buon passo e qualità di corsa e abbiamo deciso di lavorarci su anche sul piano tecnico».

Di Parigi comincia a giocare fuori e qualche gol inizia a segnarlo. A fine stagione si tratta di capire la squadra per la stagione 2022/23 e Gallelli insiste nel tenerlo nel gruppo nella batteria dei suoi attaccanti: «Inizialmente Alessio era scettico. Pensava di dover andare in un campionato più semplice per giocare di più. In società abbiamo scelto di puntarci».

Passo corto e velocità importante fanno di Di Parigi un’arma preziosa nell’arsenale gassinese. Arma che per essere vista si fa attendere un po’: dovendo ancora tornare dalle ferie salta il SuperOscar, ma si fa trovare pronto per il campionato. Alla prima gioca e partecipa al successo per 2-0 in casa contro l’Omegna. Riscaldamento fatto la giornata di consacrazione è la seconda contro la Volpiano-Pianese.

«È chiaro che dipende anche un po’ dalle partite - spiega il tecnico Gallelli - Alla prima non ha segnato, ma nella seconda, impostando un po’ la partita sui contropiede e sulle partenze in campo aperto ed è stata un po’ la sua giornata di grazia. Infatti le solite società si sono mosse già per avere il numero. Si può integrare bene con gli altri attaccanti Francesco Giuranna o Rayan Maaroufi. È un giocatore rapido, il ruolo al momento è attaccante ma non ben definito. Ha ancora molto su cui lavorare».

Tripletta e giornata indimenticabile per Alessio Di Parigi che non potendo portarsi materialmente a casa il pallone della partita, ha ricevuto da tutta la squadra una sorpresa: la società ha messo a disposizione un pallone nuovo su cui è stato scritto il risultato della partita insieme a tutte le firme dei compagni di squadra. Il pallone della tripletta. Una partita che non solo certifica il rango del Gassino come squadra che può ambire a una classifica soddisfacente, ma che fa vedere come il gruppo sia unito anche nel celebrare un “nuovo” attaccante che non vuole smettere di segnare.

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-GASSINO SR 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 8' Di Parigi (G), 15' Di Parigi (G), 2' st Baudin (V), 30' st Di Parigi (G).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Fragale 6.5, Lo Bianco 6.5, Conforti 6, Sacco 6.5 (1' st Suquet 6), Dattrino 6 (1' st Giraudo 6.5), Baudin 7 (31' st Barbagallo sv), Cordero 6 (1' st Rachak 6), Spigarolo 6.5 (24' st Palladino 6), Defazio 6, D'Amora 6, Pani 6.5. A disp. Panichelli, Dell'Aquila, Morello, Acampora. All. De Letteriis 6. Dir. Dell'aquila - Barbagallo.

GASSINO SR (3-5-2): Velardo 6.5, La Vardera 6.5, Savini 7, Ben Salah 6, Borsello 7.5, Degani 6.5, Viarengo 6 (16' st Maaroufi 6.5), Torre 6.5 (15' st Albano 6), Giuranna 7.5 (37' st Gabrielli sv), Di Parigi 9, Alvaro 6 (29' st Barberio sv). A disp. Baudino, Lattarulo, Belfiore, Ceravolo. All. Gallelli 7.5. Dir. Moscaritoli.

ARBITRO: Tarable di Chivasso 7.



AMMONITI: 14' La Vardera (G), 30' Borsello (G), 1' st Ben Salah (G), 8' st Ben Salah (G), 21' st Suquet (V).

ESPULSI: 8' st Ben Salah (G).

Prossimo appuntamento sabato in casa contro gli enigmatici Divaoletti, squadra capace di perdere con un passivo pesante all’esordio a Verbania (7-1), ma al tempo stesso rispondere con un 5-2 contro un buon Gozzano capace anch’esso di battere all’esordio la Volpiano Pianese. Insomma, un’enigma: chissà che Di Parigi e il suo Gassino non riescano a risolverlo anche questa volta, per la terza partita consecutiva.