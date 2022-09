Chi vincerà dopo l'Alcione? Ecco i numeri della prossima Under 14

Iniziano a muoversi gli ingranaggi per l'Under 14 Regionale 2022/2023. L'ultima squadra ad alzare la coppa del Torneo Primaverile nella scorsa stagione è stata l'Alcione di Beniamino Calderoli che adesso milita in Under 15 Élite. Per scoprire quella che sarà la prossima squadra ad alzare la Coppa Lombardia a fine annata bisognerà aspettare - per l'ultima volta - la conclusione del Torneo Provinciale di tutte quante le delegazioni, in modo tale da sapere quella che sarà la composizione dei regionali.

E proprio a tal proposito, nell'ultimo comunicato ufficiale del CRL sono stati rilasciati i numeri della prossima Under 14, che vanno a chiarire quanti pass ci saranno a disposizione per ogni singola delegazione.

Anche quest'anno è previsto un girone di sola andata e una post-season per l'assegnazione della Coppa Lombardia.

I NUMERI

Saranno un totale di 56 le squadre che andranno a comporre l'Under 14. Più nello specifico, le compagini si divideranno in quattro gironi da 14, con i gruppi che si guadagneranno l'accesso ai regionali sulla base di quanto conseguito e conquistato nella fase provinciale che si sta disputando attualmente. I pass saranno così suddivisi in base alle Delegazioni:

DELEGAZIONE SLOT Bergamo 6 Brescia 8 Como 4 Cremona 0 Lecco 3 Legnano 4 Lodi 3 Mantova 2 Milano 11 Monza 6 Pavia 4 Sondrio 0 Varese 5

L'ULTIMO VALZER

Sia chiaro, non sarà l'ultima volta che si disputerà l'Under 14. Ci mancherebbe. Anzi. La categoria verrà ripensata e conquisterà una nuova dignità - lo si può dire senza problemi - a partire dalla stagione 2023/2024. Quest'annata sarà caratterizzata dal fatto che sarà l'ultima con questo format che prevede una fase primaverile regionale che sia successiva ad una fase provinciale autunnale. Le polemiche e i malumori rispetto a questa situazione sono sempre di tendenza, anche perché non è raro vedere nei provinciali squadre palesemente attrezzate per i regionali surclassare altri gruppi più modesti o meno esperti in partite con risultati da doppia cifra.

Ecco perché dal 23/24 partirà - o perlomeno dovrebbe - la nuova Under 14, che prevederà una fase regionale sin da inizio stagione, probabilmente strutturata su andata e ritorno, in modo tale che ogni palcoscenico sia calpestato da squadre conformi a quel contesto e permettere anche un eventuale inserimento di un nuovo meccanismo di promozione. Non è chiaro, al momento, in che modo si andranno a comporre i gironi di questo nuovo format, ma ovviamente bisognerà aspettare tempi più maturi che, verosimilmente, arriveranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, non resta che prepararsi a vivere questo ultimo valzer con l'attuale Under 14.