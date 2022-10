Bazzoni show e tripletta di Trovato: la coppia da sogno rilancia la Pro

La Pro Eureka domina in lungo e in largo contro un Ciriè troppo passivo e stravince per 6-0 riscattando la sconfitta della giornata precedente. Grande show di Davide Bazzoni, illuminante in ogni giocata e numero mette a referto un gol e un assist, per non parlare della tripletta di Trovato attaccante di peso fondamentale per la Pro, seguono poi le reti di Blonda su rigore e di Massena allo scadere. Su sponda Ciriè invece cala notte fonda: i nerazzuri con un gioco troppo passivo e attendista non possono far altro che arrendersi alla corazzata settimese. PRIMO TEMPO IN SCIOLTEZZA La...

