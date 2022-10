Bruna colpisce e incanta, i Blues non si fermano più

Il cielo è sempre più Blues. I ragazzi di Garavagni superano anche il Pedona mettendo così a segno la terza meraviglia consecutiva che vale il momentaneo primato a punteggio pieno. La copertina di giornata se l'è presa Gregorio Bruna, autore del secondo gol fossanese e dell'assist millimetrico a Gotta per il 3-0. I padroni di casa rimediano la prima sconfitta stagionale e si consolano con il gol della bandiera di Allemandi, il primo subito dal Fossano in questo campionato. Blues arrembanti, Pedona timido. Il Fossano fa subito sul serio con un tiro al volo in area da parte di un Zito...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?