Non vede il padre da 8 mesi: guarisce dalla febbre e fa doppietta sotto i suoi occhi

«Stamattina avevo la febbre, ma ora sto meglio arrivo! 25 minuti e sono lì».



Di solito Emanuele Tavasci, prima della partita lascia il telefono in macchina. Questa domenica però se l’è dimenticato in tasca e mentre esce dalla segreteria per prendere le pettorine per il riscaldamento riceve questa chiamata. Dall’altra parte, a parlare, è Maksym Bodnariuk. Centrocampista classe 2009 arrivato in primavera dall’Ucraina. Una chiamata che risulterà fondamentale perché Bodnariuk partirà dalla panchina, ma quando entrerà in campo spaccherà la partita. Lo farà per la squadra, per il risultato, ma anche per una persona speciale presente in tribuna: il padre, che si è ricongiunto alla famiglia da pochi giorni dopo mesi di guerra in Ucraina.

LA PARTITA

Terza giornata di campionato: l’Accademia Borgomanero al momento ha 4 punti in classifica. 3 conquistati a Domodossola, in casa della Juve Domo, uno contro il Verbania. Di fronte c’è un RG Ticino, al solito, roccioso, ostico ma che ha un disperato bisogno dei primi punti in campionato. Questa fame si traduce in una partita che vede i verdegranata di Antonio Verri andare per 3 volte in vantaggio, salvo essere due volte recuperati. La colpa di chi è? Di quel centrocampista biondo che si è presentato al campo alla fine del riscaldamento.

Fino al mattino di domenica Tavasci sapeva di dover rinunciare a Maksym Bodnariuk per febbre. Mezzala o trequartista che fino a quel momento aveva fatto l’enplein di minuti:

«Stavo andando a prendere del materiale e per fortuna che questa volta mi sono portato il telefono dietro. Mi ha avvisato che sarebbe arrivato giusto giusto per la partita. Chiaramente è partito dalla panchina, ma alla fine si è dimostrato un’arma. Avere un giocatore così che parte dalla panchina è una di quelle cose che dà la spinta. Nonostante fossimo in dieci per l’espulsione di Matteo Iaci, il suo ingresso ci ha dato un uomo in più in mezzo al campo».

L’Accademia Borgomanero con l’uomo in meno dal 15’ sulle ali del suo super subentrato riesce a pareggiarla con una in pieno recupero. Prima una botta da fuori area che rasoterra si va a piazzare nell’angolo basso alle spalle di Spano, poi un capolavoro su punizione all’incrocio. Con l’uomo in meno, grazie ai piedi di un calciatore che fino a poche ore prima era fermo a letto, l’Accademia Borgomanero compie l’impresa e strappa via un punto preziosissimo. Per morale e classifica.

EROE DI GIORNATA E DEDICA SPECIALE

A inizio primavera, Maksym Bodnariuk si trasferisce dall’Ucraina in Italia insieme alla madre. Più precisamente da Černivci (nel sud ovest, vicino al confine con la Romania) ad Arona (in provincia di Novara). 1751 km attraverso Ucraina e Slovenia. Arrivato sulle sponde del lago Maggiore comincia a giocare nell’Arona dove viene notato da Emanuele Tavasci, che nella stagione successiva (quella cominciata un mese fa) allenerà l’Accademia Borgomanero Under 14 Regionale. Appunto sul taccuino che si rivelerà fondamentale, perché Tavasci lavora nel varesotto dove Maksym si sposta in un secondo momento con la madre. Il che rende più comoda la scelta di Borgomanero.

«Lo avevamo visto un paio di volte e ci era piaciuto subito. Un bel profilo. Nel nostro 4-2-3-1 può fare sia il centrocampista centrale come play, ma anche il trequartista centrale. Ultimamente lo uso più dietro alle punte perché predilige le vie centrali per attaccare, poi durante la partita si scambia la posizione con Zaretti».

Con l’Accademia di prende il posto da titolare e le prestazioni sono convincenti dall’inizio: all’esordio in campionato è un tripudio perché a Domodossola risulta il migliore in campo anche grazie alla rete messa a segno allo scadere che vale il 2-3 finale. Ma per farsi aiutare, bisogna provarci e Bodnariuk pare specializzarsi in gol decisivi all’ultimo secondo.

Nel pareggio col Verbania non segna, ma si tiene i colpi per il grande evento contro il RG Ticino. Non che Bodnariuk senta la partita più di altre, ma perché sugli spalti c’è per la prima volta il padre che dopo circa otto mesi si è ricongiunto alla famiglia arrivando dall’Ucraina.

Allora sì che vale la pena correre al campo appena la febbre molla un po’ la presa. Allora sì che la doppietta ha un gusto molto più che speciale: non solo perché permette di raggiungere un pareggio all’ultimo secondo con un uomo in meno, ma anche per la prima volta (e anche la seconda), Bodnariuk può correre a festeggiare il gol sotto la tribuna sapendo che lì c’è suo padre.