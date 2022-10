Adamo trova spazi geniali, Mitarotonda il varco giusto

Un lampo, un segnale. Quello che serviva al Cumiana per rialzare la testa dopo la sfida dopo la trasferta proibitiva, ma al tempo stesso traumatica di Vinovo contro il Chisola. Insieme al centrocampo, Tommaso Savino ritrova i 3 punti e alcune certezze in una squadra che per la prima frazione comanda nel gioco e nella ripresa si difende perfettamente. Di fronte, infatti, un Salice veloce e affamato che non getta la spugna fino all'ultimo. PERICOLO E REAZIONE Tempo neanche di sistemarsi bene con il proprio 4-4-1-1 e il Cumiana rischia subito la frittata. Cardone comincia subito a lanciare i suoi...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?