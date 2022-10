Le foxes rialzano la testa, Lo Buono guida la rumba alla capolista

Game, set, match. Il Volpiano si aggiudica primo e secondo set, batte 11-0 l'Oleggio e rilancia sensibilmente le sue aspirazioni nel girone A, complice il pari del Bulè Bellinzago. Decisivo il ritorno di Alberto Lo Buono, autore di una tripletta, ma l'aggressività e l'efficacia sottoporta sono state le chiavi per invertire il trend rispetto alle scorse settimane, quando le foxes non riuscivano a capitalizzare la mole di gioco e occasioni prodotta. Splendida prestazione anche per Vittorio Pani e Alessio Baudin, leader di centrocampo. Notte fonda per l'Oleggio, disorientato e frastornato dal tris dei primi dieci minuti e mai capace di...

