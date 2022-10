Schiaffo della Pro Eureka: bomber Trovato è da pallone d'oro

Tutto facile per la Pro Settimo Eureka di Pilone, che sfrutta i regali del Quincitava nei primi 120 secondi e si porta a casa altri tre punti. Il risultato finale dice 1-5, anche se la squadra di Cosentino avrebbe certamente meritato di segnare più di una volta, visto quanto ha creato nei minuti di gioco. Rivedibilissimo, però, l’atteggiamento messo in campo appena dopo il fischio d’inizio. Quando si affronta un avversario come questo, con un attaccante come Trovato, bisogna essere concentratissimi fin dall’inizio. Vittoria fondamentale per i torinesi, che continuano il loro inseguimento al Lucento, ancora primo in solitaria. Per...

