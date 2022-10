Boenzi implacabile, D'Agostino prova ad aggiustare, ma entra Ruggiero e il Nichelino vola

Grande festa per il Nichelino Hesperia di Francesco Starace che conquista la sua seconda vittoria in questo inizio di stagione, terzo risultato utile se consideriamo anche il pareggio della scorsa settimana contro il Centallo, grazie alla bella vittoria per 4-2 ottenuta contro l'ottimo e combattivo Cumiana Sport guidato dall'esperta mano del tecnico Tommaso Savino. Una prestazione più che convincente quella dei padroni di casa capaci di sapere soffrire senza mai arrendersi ma soprattutto di sapersi rialzare sfruttando anche la benché minima distrazione per affondare e trovare il gol. Ai rivali va il merito di aver saputo tenere testa ad una formazione forte sia sul piano fisico che tecnico riuscendo, a sprazzi, anche a superarli sul piano offensivo.

Fischio d'inizio da parte del direttore di gara Alessio Luisa e squadre subito alte e pronte a sfruttare ogni centimetro per avanzare. Le prime frazioni di gioco sembrano premiare maggiormente gli ospite con il Cumiana che appare maggiormente preciso nei passaggi riuscendo a conquistare metri preziosi per lo sviluppo del gioco e avvicinandosi con prepotenza a ridosso dell'area di rigore avversaria. Buona risposta però del Nichelino che difende bene provando a sfruttare ogni minimo errore degli avversari per ripartire sfruttando la velocità degli esterni e i lunghi lanci messi a segno dal reparto di centrocampo. Gli ospiti però insistono e l'incessante manovra offensiva infine li premia con un calcio di rigore fischiato al 10' per un fallo commesso in area. Sul dischetto si presenta Alessio D'Agostino che, con freddezza, sotto porta non sbaglia e sblocca la partita spiazzando completamente il portiere avversario Alberto Cipriani! Arriva però subito la reazione della squadra di casa che riparte con grande intensità e prepotenza riuscendo, in meno di un minuto, a ristabilire la parità grazie alla bella rete messa a segno dal centravanti Flavio Boenzi che controlla ottimamente palla liberando poi un destro potente e chirurgico che si infila in porta rendendo vano l'intervento, in extremis, del portiere Alessio Pescatrice che non riesce a respingere, 1-1 e palla al centro.

I successivi minuti trascorrono con il Nichelino in netto controllo. Il pareggio conquistato ha galvanizzato la squadra di casa che continua ad attaccare con continuità fino a che, al 22' non arriva il gol del sorpasso firmato questa volta da Alessandro Scorzoni. Incredibile, partita ribaltata totalmente dai biancorossi che ora sono in vantaggio. Il Cumiana ora sembra essere completamente in balia dei rivali e non riesce più ad attaccare, altra occasione per il Nichelino al 24' direttamente da calcio d'angolo con la palla che però sfila davanti alla porta senza che nessuno riesca a toccarla. Al 27' arriva il secondo rigore della partita questa volta però in favore della squadra di casa: sul dischetto parte Andrea Mazzone che non sbaglia mirando all'incrocio dei pali ed è 3-1. La squadra ospite deve necessariamente reagire e l'occasione arriva ad un minuto dalla fine grazie al tiro potente e preciso di Alessio Breuza che colpisce però solamente il palo. Finale di primo tempo elettrizzante con le squadre che lottano finché, il duplice fischio del direttore di gara non sancisce la fine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa la situazione cambia e lo scontro appare decisamente meno offensivo rispetto a quanto visto nei primi trentacinque minuti di gara con le squadre che sembrano voler preferire adottare uno stile di gioco più conservativo e difensivo. I minuti passano ma nessuna delle due squadre riesce a superare la linea di difesa avversaria. Il Cumiana prova ovviamente ad impensierire i rivali anche grazie ai potenti tiri di Marco Galetto che però non ha vita facile visto l'ottimo lavoro svolto dal reparto difensivo della squadra di casa che, sotto l'ottima guida di Christian Brunetto, riesce a respingere ogni tiro al mittente.

I cambi sembrano però premiare la squadra ospite che, col trascorrere del tempo, riesce ad aumentare sempre di più il ritmo della gara e la velocità d'azione portandosi con sempre maggior insistenza a ridosso dell'area di rigore avversaria. A dieci minuti dalla fine arriva l'ennesimo contatto in area ed è di nuovo rigore per il Cumiana, trasformato...ancora una volta, dal solito Alessio D'Agostino, vero e proprio Re del dischetto, 3-2 dunque e partita che ora è nuovamente riaperta. Ci sono tutti i presupposti per il pareggio ma, a soli cinque minuti dalla fine della gara arriva la rete del definitivo 4-2 per il Nichelino firmata dal neo entrato Christian Ruggiero che, come un fulmine, lascia sul posto la difesa avversaria e scaraventa il pallone in porta. A nulla valgono i successivi tentativi di attacco portati avanti dalla squadra ospite che non riesce più a trovare la porta.

Triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine della contesa, onore al Cumiana per aver venduto cara la pelle senza mai demordere e complimenti al Nichelino Hesperia che conquista tre punti importantissimi e può festeggiare per l'ottima prestazione fornita sul campo.

IL TABELLINO

N.HESPERIA-CUMIANA SPORT 4-2

RETI (4-0, 4-2): 11' Boenzi (N), 10' rig. D'Agostino (C), 22' Scorzoni (N), 27' rig. Mazzone (N), 30' st Ruggiero (N), 25' st rig. D'Agostino (C).

N.HESPERIA (4-3-3): Cipriani A. 7.5, Ciocca 7.5 (21' st Napoli 7), Sferlazza 7.5, Grassitelli 7.5, Brunetto 8, Cipriani F. 7.5, Mazzone 8 (19' st Castellengo 7), Scorzoni 8 (15' st Ruggiero 8), Boenzi 8 (30' st Cirasola), Lopez 7.5, Bevacqua 7.5. A disp. Sgueglia, Vetri. All. Starace 8. Dir. Colotti.

CUMIANA SPORT (4-3-3): Pescatrice 6.6 (1' st Conte 6), Savino 6.5 (29' st Pepi 6), Crincoli 6.5 (19' st Coratti 6), D'Agostino 7.5, Mellano 6.5, Vietti 7, Mitarotonda 6.5, Camusso 7, Breuza 7, Adamo 6.5 (26' st Tarquilio 6), Galetto 6.5. A disp. Pistolesi. All. Savino 7. Dir. Pescatrice.

ARBITRO: Alessio Luisa di Nichelino 7.5.

LE PAGELLE

NICHELINO HESPERIA

Cipriani A. 7.5 L'istinto da portiere non gli manca, così come i riflessi, provvidenziali i suoi interventi a bruciapelo in almeno un paio di circostanze, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora della ripresa.

Ciocca 7.5 Velocità ed esplosività sono i suoi punti forti, due qualità che sfrutta al meglio per ripartire come un fulmine, una volta recuperato il pallone dietro, per avanzare e conquistare metri preziosi di campo.

21' st Napoli 7 Entra a un quarto d'ora dalla fine dando una mano preziosa ai compagni per sopportare la repentina manovra offensiva degli avversari.

Sferlazza 7.5 Punta efficacemente l'uomo non perdendolo mai di vista in fase di non possesso, molto difficile da saltare, da una mano importante e preziosa anche in fase di raddoppio della marcatura.

Grassitelli 7.5 Sfrutta i tanti centimetri a sua disposizione per ottimizzare al meglio il duro lavoro svolto in fase difensiva, tantissimi i palloni recuperati così come i contrasti vinti senza tuttavia commettere fallo.

Brunetto 8 Tanta intensità sul piano sia fisico che mentale nel corso di tutta la gara, ottimo in fase di non possesso e abile nello sviluppo del gioco in avanti partendo direttamente dalla difesa, si muove con precisione per buona parte del campo dimostrandosi abile nel muoversi palla al piede.

Cipriani F. 7.5 Tanti i palloni recuperati nel corso di tutta la gara, molto bravo a ripartire velocemente palla al piede e a cercare i compagni liberi in avanti con tocchi lunghi, precisi e che spesso arrivano a destinazione.

Mazzone 8 Molto bene in fase di impostazione: sviluppa alla perfezione il gioco con lanci ben calibrati in favore dei compagni, si rivela inoltre abile nel dribbling che sfodera all'occorrenza per provare ad avanzare palla al piede, si incarica inoltre di battere il rigore che vale il 3-1.

19' st Castellengo 7 Una bella dose di energia da sfruttare a pieno nella parte finale di gara, si fa valere ottimamente sia in fase di non possesso che di sviluppo dell'azione.

Scorzoni 8 Giocatore versatile e dinamico, spesso imprevedibile e capace di dare grande profondità alla manovra di gioco spostandosi velocemente in avanti e sfruttando al meglio gli spazi per dare continuità alla manovra, segna il gol del sorpasso che vale il momentaneo 2-1.

15' st Ruggiero 8 Entra dalla panchina rendendosi subito protagonista a suon di belle giocate, tocca rapidamente e con precisione palla duettando alla perfezione col compagno di turno, nel finale segna il gol che chiude la partita.

Boenzi 8 Tra i migliori in campo per i suoi, ottimo nei movimenti palla al piede, punta l'uomo riuscendo spesso a superarlo per poi avvicinarsi alla porta con grande forza per provare la conclusione, suo inoltre il gol del pareggio che da il via alla remuntada del Nichelino.

30' st Cirasola Lopez 7.5 Una manciata di minuti nel finale e nel corso dei quali mostra sprazzi di grandissima agilità e un buon senso della posizione.

Bevacqua 7.5 Gara di sacrificio, tocca rapidamente palla dopo aver saltato l'uomo riuscendo spesso a trovare i compagni di reparto e a raggiungerli con tagli profondi e ben calibrati.

All. Starace 8 Tecnico esperto e capace di mandare in campo una formazione compatta e altamente offensiva, nel corso della gara urla consigli ai suoi su come posizionarsi al meglio in campo dimostrandosi abile nel modificare l'assetto di gioco della sua squadra a seconda delle necessità.

Nichelino Hesperia





CUMIANA SPORT

Pescatrice 6.5 Fa del suo meglio per impedire agli avversari di segnare mettendo i suoi guantoni a difesa della porta e compiendo un paio di parate decisive nel primo tempo.

1' st Conte 6 Entra all'inizio della ripresa sfruttando bene la sua altezza per coprire al meglio la porta neutralizzando un paio di tiri insidiosi e particolarmente potenti e precisi.

Savino 6.5 Buona prova in fase di non possesso, difficile da superare e bravo a sacrificarsi dando una mano ai compagni in fase di raddoppio della marcatura.

29' st Pepi 6 Pochi minuti in cui prova a sfruttare la sua potenza di tiro per lanciare i compagni liberi in avanti.

Crincoli 6.5 Buon difensore, capace di impensierire gli attaccanti avversari non perdendoli mai di vista e facendosi superare difficilmente senza tuttavia commettere spesso fallo.

19' st Coratti 6 Entra provando a combinare le sue qualità difensore con la sua agilità per poter scattare in avanti dopo aver rubato palla ai rivali.

D'Agostino 7.5 Migliore in campo per il Cumiana, abile come difensore, difficilissimo da saltare e da cogliere alla sprovvista, si fa carico di battere i due rigore, trasformandoli entrambi in gol dimostrando freddezza sotto porta.

Mellano 6.5 Disputa una gara di grandissimo sacrificio e divisa tra il reparto difensivo, in cui spesso recupera palla e il centrocampo dove prova a dare una mano in fase di sviluppo dell'azione.

Vietti 7 Grandissima prova, una volta che il pallone gli finisce in mezzo ai piedi diventa difficilissimo sottrarglielo, approfitta della cosa per provare a salire dopo aver saltato l'uomo per poi servire i compagni.

Mitarotonda 6.5 Giocatore abile nel controllo di palla e preciso nei passaggi, serve bene i compagni sulle fasce e in attacco dimostrando di possedere una buona visione del campo.

Camusso 7 Buona performance a centro campo, cerca di sfruttare le sue capacità di regista per cambiare il gioco stravolgendo gli schemi e velocizzare la manovra.

Breuza 7 Forte nell'uno contro uno, corre tanto e si muove bene palla al piede, cerca in più occasioni di ritagliarsi uno spiraglio per provare la conclusione anche dalla lunga distanza.

Adamo 6.5 Prova a fare del suo meglio per impensierire la difesa avversaria cercando spesso il dribbling e provando, in almeno un paio di circostanze, il tiro in direzione dello specchio della porta.

26' st Tarquilio 6 Pochi minuti giocati all'attacco provando a cercare uno spazio per tirare la palla in porta.

Galetto 6.5 Attaccante veloce e forte fisicamente, cerca spesso di saltare l'uomo per poi avvicinarsi alla porta e toccare palla in favore del compagno rimasto libero.

All. Savino 7 Gestisce al meglio i suoi giocatori motivandoli fino alla fine della gara, abile nel modificare la posizione dei suoi in campo, l'impegno si nota e il duro lavoro prima o poi darà i suoi frutti.

Cumiana Sport

ARBITRO: Alessio Luigi di Nichelino 7.5 Arbitro giovane ma già capace di tenere in controllo la partita senza particolari problemi, segue attentamente la manovra fischiando con sicurezza i falli, giuste inoltre le segnalazioni fatte nel corso della gara e le sanzioni disciplinari applicate.