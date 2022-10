Una segna 4 gol, l'altra prende 4 legni: Lo Buono trascina i suoi al 2° hurrà consecutivo

Pare aver innestato il turbo la Volpiano Pianese, che dopo 3 sconfitte nelle prime 3 di campionato va a vincere in casa della Sparta Novara e in maniera netta. La formazione di Davide Stangalino subisce un brusco stop, più nel punteggio che non nella prestazione. Sono 4 i legni colti dai novaresi, 2 per tempo, mentre gli ospiti di Daniele De Letteriis hanno capitalizzato parecchio di quanto avuto a disposizione, con uno-due veloce nel primo tempo cui ha seguito un primo parziale con qualche errore di troppo, mentre la ripresa è stata di nuovo felice con altri 2 gol fatti. Sparta che resta così a 9 e Volpiano Pianese che sale a 6. Non è un caso che gli ospiti abbiano ripreso il ritmo con il rientro dell'attaccante Alberto Lo Buono, man of the match a Novarello.



Uno-due fulmineo Parte subito spedita la Volpiano Pianese. Al 2' dopo un corner da destra a favore della Sparta Novara contropiede veloce sulla destra, Lo Buono semina tutti e mette in mezzo un pallone che Defazio deve solo spingere in porta. 0-1. La risposta novarese è immediata e al 4' un diagonale da destra di Gioklaj taglia bene tutta l'area e non passa lontano al secondo palo spegnendosi sul fondo. Quando scendono gli ospiti sanno far più male e al 7' altro taglio da destra a sinistra, palla per Pani che non sbaglia a tu per tu con Anzalone. 0-2. Come prima la squadra di Stangalino si fa viva sul fronte offensivo e sempre sulla destra va a calciare Chieregato ma Fragale è pronto e respinge con successo. Di nuovo la Sparta pericolosa al 13' con un tiro da poco dentro l'area di Paglia e la sfera colpisce il palo alla sinistra di Fragale. La partita è gradevole e prosegue con molti cambi di fronte. Al 16' contropiede ospite e Lo Buono appoggia sul fondo con un tiro liftato da destra. Gli Spartans si mangiano poi le mani al 28' quando una punizione calciata da Musone sulla sinistra si stampa sulla traversa per il secondo legno di giornata, la palla torna in area e Ferri spedisce sull'esterno della rete. Il club di casa ha il comando delle operazioni ma se ne torna negli spogliatoi con 2 gol subiti.

Lo Buono rulez Nella ripresa bussa per prima la Sparta al 3' con una conclusione da destra di Paglia verso il primo palo che Fragale è bravo a mandare in corner in tuffo. Alla poca propensione a trovare il varco giusto della squadra di Stangalino si oppone però l'enorme praticità del team di De Letteriis. Al 6' infatti cross da sinistra di Sacco e colpo di testa in area del liberissimo Lo Buono che si insacca sotto la traversa. 0-3. Il copione si ripete pochi minuti più tardi. Addirittura arriva un altro legno contro la porta della Volpiano Pianese, ripartenza degli ospiti e imbucata presa dalla Sparta con Lo Buono che centra la personale doppietta con un rasoterra da sinistra a porta vuota. 0-4. Il gol chiude di fatto l'incontro anche se le squadre non si risparmiano certo nei minuti seguenti. Al 28' c'è l'ennesimo legno colto dalla squadra di Stangalino centrato sotto misura da Lopez Torres su invito da destra, poco dopo Fragale con una bella parata alza oltre la traversa. I novaresi continuano imperterriti fino allo scadere ad attaccare ma non trovano proprio la rete della bandiera. Un sabato da dimenticare dunque. Bene invece la Volpiano Pianese, che incamera 3 preziosi punti e rilancia la propria classifica dando un bel segnale al campionato.

IL TABELLINO

SPARTA NOVARA-VOLPIANO PIANESE 0-4

RETI: 2' Defazio (V), 6' Pani (V), 6' st Lo Buono (V), 12' st Lo Buono (V).

SPARTA NOVARA (3-5-2): Anzalone 6, Marchettini 6, Centonze 6, Gioklaj 6.5 (16' st Lopez Torres 6), Pellati 6, Gentile 6 (7' st Fonzo 6), Paglia 6.5 (10' st Uda 6), Musone 6.5 (26' st Bosetti 6), Bandi 6 (19' st Giacometti 6), Chieregato 7 (31' st Ibrahimaj 6), Ferri 6 (7' st Izzillo 6). A disp. Bettini, Tosi. All. Stangalino 6.

VOLPIANO PIANESE (3-5-2): Fragale 7, Lo Bianco 6.5, Conforti 7, Sacco 6.5 (19' st D'Amora 6.5), Cordero 6.5 (11' st Giraudo 6.5), Baudin 6.5 (16' st Suquet 6.5), Rachak 7 (23' st Barbagallo 6.5), Pani 7 (26' st Palladino 6.5), Defazio 7 (21' st Dell'Aquila 6.5), Lo Buono 8, Spigarolo 6.5 (4' st Notario 6.5). A disp. Panichelli, Acampora. All. De Letteriis 7.

ARBITRO: Lavarino di Vercelli 7.

