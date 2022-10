In 2 minuti 2 gol, lo scontro al vertice se lo prende la squadra con l'occhio da Tigre

Prova di forza del Bulè Bellinzago, che si va a prendere l'intero bottino in palio nello scontro al vertice con il Verbania. Micidiale l'uno-due (reti di Francesco Laface e Massimiliano Marciaz) della formazione di Gabriele Galli, che ha voluto farsi perdonare il mezzo passo falso del turno precedente in casa dei Diavoletti. Gli ospiti di Gianluca Vischi hanno patito molto i primi minuti e anche il portiere Fornari ha dovuto fare gli straordinari. Una volta entrati in partita il match era già scappato via ed è arrivata solo la rete della bandiera nel finale di Gabriel Donghi. Comunque dopo il 3-0 dei gialloblù, che nella ripresa hanno cercato di chiudere in tutti i modi l'incontro e ci sono riusciti nel finale grazie a Tommaso Forzatti. In classifica ora i Tigrotti sono di nuovo da soli a quota 13 punti al 1° posto.

Sprint Tigrotto Partenza ad appannaggio del Bulè Bellinzago. Ed in maniera decisa. Al 3' subito una botta da destra di Mucchietto e Fornari si supera mandando in corner. Invece al 5' angolo da sinistra e colpo di testa di Laface di poco sul fondo. Il numero 10 di casa si riscatta già al 7' quando sempre sotto porta non lascia scampo a Fornari. 1-0. La supremazia dei tigrotti è evidente e 2' dopo Marciaz sfrutta un errore avversario, si presenta a tu per tu con il portiere del Verbania e di destro piazza la sfera nell'angolino basso. 2-0. Non c'è quasi traccia della formazione se non al 18': tiro da fuori di Cara e palla che sfila sul fondo alla sinistra di Mazzon. Il numero 8 replica la conclusione al 23' dopo una sponda di Pella e l'esito è identico. Palla fuori. Per il Bulè al 25' ancora Marciaz semina il panico sulla sinistra, palla in mezzo, c'è una deviazione ma nessuno raccoglie per mandare in porta. La squadra di Galli rischia poi al 28' quando su una palla giocata al portiere, Bertelli pressa e per poco non centra il bersaglio sfruttando una disattenzione del numero uno. Primo tempo che si chiude sul doppio vantaggio con un Bulè Bellinzago che pare avere saldo il controllo della situazione.

Botta e risposta Nella ripresa inizia bene il Verbania. Prima al 1' un'azione insistita dal limite di Pella è ribattuta dalla difesa. Poi al 3' ancora una botta di Cara e Mazzon si dimostra attento. La gara non è più però su ritmi alti come nel primo tempo. Si vive a fiammate e al 12' ancora Mazzon esce bene basso e sbarra la strada a Hajjou. Non che i bellinzaghesi non ci siano più. Anzi. Al 14' prima Mucchietto impegna Fornari, poi Del Gaudio calcia fuori spalle alla porta. La squadra di Galli ha poi un'altra grande occasione per il tris al 16', ma dopo la conclusione di Lika respinta da Fornari il gioco viene fermato per un dubbio fuorigioco nel momento in cui accorreva un compagno per spedire in rere. Non demorde ancora il Verbania e al 22' tiro deciso di Daloue in area e respinta determinante di un difensore di casa a portiere battuto. Il Bulè Bellinzago la vuole chiudere e allora al 26' combinazione sulla destra tra i neoentrati Forzatti e Nasi, botta a centro area di quest' ultimo respinta da Fornari. Dalla parte opposta tutto tranquillo e allora il tris arriva al 32': questa volta è Nasi a lanciare Forzatti sul centro destra, ingresso in area e destro che non lascia scampo al portiere. 3-0. Solo adesso arriva il centro del Verbania, comunque meritato, quando Donghi raccoglie una palla al limite dell'area e di potenza infila Rizzi. 3-1. Il Bulè Bellinzago può così festeggiare la vetta ritrovata in solitaria con il tecnico Galli pronto strada facendo a scoprire le potenzialità della squadra. Verbania di Vischi comunque solido, ma poco attento nei momenti cruciali dell'incontro.

IL TABELLINO

BULÈ BELLINZAGO-VERBANIA 3-1

RETI: 7' Laface (B), 9' Marciaz (B), 32' st Forzatti (B), 37' st Donghi (V).

BULÈ BELLINZAGO (4-4-2): Mazzon 6.5 (18' st Rizzi 6.5), Zampese 7 (16' st Blasi 7), Spinelli 6.5, Lika 7 (21' st Nasi 7), Del Gaudio 7 (26' st Brambilla 6.5), Mucchietto 6.5, Arnesano 6.5 (34' Guaiana 6.5), Fasci 7, Laface 8 (5' st Scolletta 6.5), Marciaz 7.5 (23' st Forzatti 7), Codini 7. All. Galli 7.5.

VERBANIA (4-3-3): Fornari 7, Cantone 6 (19' Donghi 7), Mirino 6.5, S. Vischi 6.5, Biggio 6 (1' st Iussa 6.5), De Santis 6, Bertelli 7 (38' st Fiore sv), Cara 6.5, Hajjou 6.5 (14' st Daloue 6.5), Violi 6, Pella 6.5 (28' st Astrua 6). A disp. Basile, El Bahraoui, Generelli. All. G. Vischi 6.

ARBITRO: Marino di Novara 6.5.

BULÈ BELLINZAGO

VERBANIA