È un Toro pragmatico e cinico: viva il corto muso

Chi scende in campo per la prima volta dopo il turno di riposo, chi si conferma a punteggio pieno. Il punto sui campionati seconde squadre.

UNDER 15 B

LUCENTO 0-7 CHIERI

Sono due le squadre a punteggio pieno: il Chieri di Giuseppe Cozzella e la Pro Vercelli di Vitantonio Zaza. I collinari, dopo il convincente esordio contro il Vanchiglia (2-0) si ripetono con un sono 0-7 in casa del Lucento. Ad aprire le marcature ci ha pensato chi, in questo avvio di campionato, si sta anche incaricando di ricoprire il ruolo di capocannoniere. Marco Lazzari. Il calciatore di Cozzella apre e chiude le marcature della goleada permettendo agli azzurri di rimanere primi a punteggio pieno e con il bellissimo dato degli 0 gol subiti. A segno anche il "prestito" dal primo gruppo Dabija.

SCA ASTI 0-1 PRO VERCELLI

È Riccardo Mauri l'eroe di Vercelli. La sua rete alla mezzora del primo tempo basta ai bianchi di Vitantonio Zaza per espugnare la tana della Sca Asti e rimanere primi in classifica con due vittorie in due giornate. Una vittoria che dà morale e ossigeno e permette di andare al turno di riposo con consapevolezza e serenità.

Di contro la sconfitta non demoralizza la Sca Asti e Massimiliano Cece:

«Nonostante la sconfitta abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo equilibrato, ma deciso da una serie di errori che ha portato al loro gol. Nella ripresa abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni create».

VANCHIGLIA 4-0 POZZOMAINA

Chuka Aminu come scudiero, Christian Cialdini nei panni del glorioso cavaliere medievale. Il Vanchiglia cala il poker col Pozzomaina e trova i primi punti grazie alla tripletta del suo numero 9. Tripletta che permette anche a Cialdini di raggiungere Lazzari del Chieri in vetta alla classifica cannonieri.

UNDER 14 B • GIRONE A

LUCENTO 2-1 STRAMBINESE

Non è finita finché non lo dice Christian De Luca. Si può riassumere così la seconda vittoria in due partite del Lucento di Davide Balma. Una vittoria in cui brilla anche la prestazione di Goodluck Iwelomhen importante e forte che fa trasparire la mentalità e la voglia che campeggia in Corso Lombardia.

A testimoniarlo è Marvin Pitti, tecnico di una Strambinese capace di pareggiare solo momentaneamente la partita con il gol di Mattia Casalatina a inizio ripresa:

«Un pareggio ci poteva stare, ma loro ci hanno creduto di più. Su un nostro errore siamo andati sotto nonostante nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Forse meglio di loro. Dopo il nostro pareggio poi ci siamo spenti, non giocando più palla a terra. Abbiamo provato a difendere il risultato, ma alla fine abbiamo preso gol».

OLYMPIC COLLEGNO 1-4 PRO VERCELLI

Esordio con poker per la Pro Vercelli di Johnny Gullotta che sbanca Collegno grazie al gol di apertura di Amar Amour, alla rete di condimento di Daniel Gagliardi e alla doppietta del subentrato Edoardo Rastello. Una festa che vede però un invitato speciale. Perché nel finale, al 30' della ripresa, a segnare il gol dell'1-4 è nientemeno che il portiere degli Orange.

Il rigorista della squadra di Tiziano Porcu è infatti il numero 1 Alessandro Americo. Sul rigore concesso nel finale si presenta e insacca quello che al momento è l'unico gol fatto in due partite dall'Olympic Collegno. Portiere bomber.

ALPIGNANO 2-2 LASCARIS

Un derby degno di questo nome. Se non si vedono Alpignano e Lascaris in vetta alla classifica al pari del Lucento (unica a punteggio pieno) è perché il pareggio è forse il risultato più giusto di un tira e molla che ha regalato spettacolo. I bianconeri di Cellerino si sono portati per due volte in vantaggio: al 10' con Alessandro Fiorillo e al 20' del secondo tempo con Giacomo Prette. Per due volte però l'Alpignano ha la forza di rimettere in piedi la partita tenendo anche aperta la lotta al titolo. Riccardo Carella ha risposto a Fiorillo dopo 3', mentre Lorenzo Dellavalle, dal dischetto, sigla il definitivo 2-2 al 25' del secondo tempo.

UNDER 14 • GIRONE B

MIRAFIORI 3-2 VANCHIGLIA

In via Geymonat va in scena il Michele Capacchione show. Il capitano del Mirafiori di Di Vincenzo con la sua tripletta permette ai gialloblù di ottenere la seconda vittoria consecutiva e superare quindi un ottimo Vanchiglia, che dal canto suo trova i primi gol fatti con le reti di Vittorio Rongioletti e Manuel Mazzarotto.

Capacchione ora è leader anche nella classifica marcatori con 5 reti totali.

POZZOMAINA 1-6 CHIERI

Apre Greco, pareggia Longobardi e poi Tamoud dà il via alla goleada a cui si iscrivono anche Martinotti (doppietta) e Gamba, oltre che nuovamente Greco. Un 1-6 forte per il Chieri che si riprende dopo la sconfitta all'esordio con il Torino e si lancia all'inseguimento.

TORINO 1-0 CBS

È un Toro preciso, efficace, letale. I ragazzi di Massimo Garella dopo l'1-0 in casa del Chieri si ripetono e superano anche l'esame Cbs con un 1-0 di maturità. La rete di Alessandro Sfregola alla mezzora del primo tempo permette ai granata di archiviare il secondo scontro diretto in due giornate e candidarsi a protagonista indiscussa del girone.

MONCALIERI 3-0 PSG

Il posticipo cade nelle mani del Moncalieri di Andrea Pugno. Un netto 3-0 che però è stato più duro di quanto dica il risultato, in quanto il vantaggio è stato in bilico per una lunga parentesi di partita. Dopo il vantaggio firmato da Davide Bertolusso al 23' del primo tempo, il Moncalieri ha continuato a creare, specie grazie alla prestazione di Luca Moscato. Il 2-0 e il 3-0 però arrivano nel finale con le reti di Giulio Preti e Pietro Lamilia.