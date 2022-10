Rogerio Ceni? No, Alessandro Americo: l'unico gol lo segna il portiere

Rogerio Ceni? No, Alessandro Americo. Non è ancora lo storico calciatore del San Paolo capace di firmare il record di gol fatti per un portiere (131), ma al momento è l'unico marcatore all'attivo della sua squadra. Dopo due giornate lui e i suoi compagni sono ancora a 0 punti, ma nel finale della seconda partita la colonnina dei gol fatti si è sbloccata lasciando ben sperare per un prosieguo del campionato più prolifico. In ogni caso, la storia nasce da una battuta estiva e ora, dopo 140' di campionato, diventa seria e interessante.

LA BATTUTA E IL PRIMO GOL

Siamo in piena estate e l'Olympic Collegno mette insieme un secondo gruppo tutto nuovo, agli ordini del tecnico Tiziano Porcu. Una squadra che deve conoscersi ancora e quindi deve sfruttare il torneo pre campionato tra le mura amiche per capire come impostare il cammino stagionale. Nelle due partite del torneo i rigori fioccano, tanto nel tempo regolamentare quanto nelle batterie che seguono.

«Ne abbiamo avuti parecchi da tirare e molti venivano sbagliati dai vari giocatori di movimento - spiega il tecnico Tiziano Porcu - Lui ne ha tirati due e li ha segnati entrambi. Così, per fargli una battuta, gli ho detto che quasi quasi in campionato li avrebbe tirati lui. Quando ci hanno fischiato il rigore è andato lui ed è andata bene. Lo sto osservando e anche con le punizioni non è messo male. Non è escluso che qualcuna la calci lui».

LA PARTITA E LA SQUADRA

Quasi al termine della seconda partita di campionato, l'Olympic Collegno si sblocca almeno nei gol segnati andando a marcare il gol del definitivo 1-4 contro la Pro Vercelli. Una partita tosta e sulla carta proibitiva, ma che ha visto già un netto miglioramento dopo l'esordio tostissimo contro il Lascaris terminato 8-0 per i bianconeri.

«Chi vede solo il risultato pensa non ci sia stata partita - prosegue Porcu - Loro sono 2010, tecnicamente molto validi e una bella squadra. Noi però abbiamo fatto una buona partita. Forse abbiamo anche avuto più occasioni noi. Sbagliate 5 occasioni nitide, traversa sullo 0-0... poi prendi gol e tutti gli episodi ti condannano. Detto questo sono abituato ad avere secondi gruppi. La crescita, in gruppi di questo tipo, si vede sul lungo. Spero di riuscire a ridurre il gap con le big entro gennaio. Squadre com Pro Vercelli, Lascaris, Alpignano... sono gruppi storici e di livello altissimo».

IL TABELLINO

OL.COLLEGNO-PRO VERCELLI 1-4

RETI (0-4, 1-4): 34' Amour (P), 4' st Rastello (P), 5' st Gagliardi (P), 20' st Rastello (P), 30' st rig. Americo (O).

OL.COLLEGNO (3-5-2): Americo 8, Pettinà 6 (1' st Loiodice 6), Izzi 6 (7' st Torresin 6), Di Bartolomeo 6, Scabin 6, Xhilaj 7, Nardella 6 (20' Milan T. 6), Mourah 7, Passafaro 6 (1' st Indelicato 6), Fassio 6 (15' st Mazzarello 6), Cicio 6 (9' st Marini 6). A disp. Giannone. All. Porcu 6. Dir. Ottaviani - Americo.

PRO VERCELLI (4-3-3): Acquadro 7 (1' st Calò 7), Lusian 7, Chinea 7 (1' st Ilaria 7), Glisenti 7 (1' st Guardigli 7), Briganti 7 (1' st Scrimaglia 7), Stranges 7, Panizza 7 (1' st Tondella 7), Amour 7.5, Gagliardi 7.5, Mosca 7 (1' st Rastello 7.5), Graneris 7 (1' st Faletto 7). All. Gullotta 7.