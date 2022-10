Quincitava con il pallottoliere: tripletta di un inarrestabile Bragagnini e gol da cineteca di Vacchiero

Non ci sono aggettivi per descrivere la partita giocata oggi dal Quincitava. L'8-1 con cui ha letteralmente sbaragliato la concorrenza del Ciriè descrive perfettamente che match è stato. Cosentino non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi, che hanno interpretato perfettamente gli ordini tattici dell'allenatore e hanno concretizzato tutte le belle azioni costruite oggi. Il Ciriè paga sicuramente l'atteggiamento troppo passivo del primo tempo, ma poteva comunque ben poco contro questo livello tenuto dai canavesani. Il mattatore della sfida è stato Bragagnini, autore di una tripletta. Menzioni d'onore anche per i tuttofare della squadra di casa: da Grosso a Vacchiero (tre gol portano la loro firma), passando per Aresti, un muro invalicabile in difesa. Ogi è girato tutto alla perfezione.

Con questa incredibile vittoria il Quincitava si allontana dalla preoccupante zona retrocessione, che ora dista addirittura otto punti. Che la prestazione di oggi sia un nuovo inizio per Cosentino e i suoi, visti i brutti tre stop consecutivi nelle ultime tre uscite stagionali. Per il Ciriè, invece, è una grossa battuta d'arresto. Ora la zona meno nobile della graduatoria è a soli due punti.

GROSSO IMPRENDIBILE, VACCHIERO SEGNA GOL DA CINETECA

Nulla ci avrebbe fatto immaginare questo tipo di risultato. Il match inizia senza grosse occasioni ed è comunque piacevole visto l'alto tasso tecnico oggi in campo. Nel Quincitava il solito capitan Vacchiero padroneggia a centrocampo, per poi servire Grosso o Bragagnini in attacco. Dall'altra parte ogni pallone passa da Garbino, autentico faro dei neroblù, che è poi bravissimo a dialogare con Bianchini o Gavril, in base a chi è posizionato meglio.

E dire che la prima occasione degna di nota è capitata proprio a Bianchini dal Ciriè, che ha preso in pieno la traversa direttamente da corner. Da sottolineare la giocata con cui è arrivato questo corner: un suo velo ha completamente disorientato Dagna, poi abile a recuperare e a mettere in angolo il pallone. Pochi istanti dopo, tremano ancora i legni, ma sono quelli difesi dagli ospiti. Che tiro sensazionale di Dimino, che scarica verso la porta un potente destro. La deviazione della traversa, a portiere battuto, fa finire la palla sul fondo.

Il primo gol che indirizza in via definitiva la partita arriva al 17', e il protagonista è Grosso, colui che più di tutti aveva impensierito la difesa fino a quel momento. L'11 di casa è letteralmente immarcabile sulla fascia destra. Troppo più veloce e agile degli avversari. Quando poi disponi di un tiro come il suo, tutto diventa più facile: ingresso in area, bordata sotto la traversa e rete. Neanche il tempo di realizzare e siamo 2-0. Gravissimo black-out del Ciriè in occasione del calcio d'inizio. Bragagnini ruba palla a centrocampo, si invola verso la porta e facile facile buca il portiere per il raddoppio casalingo.

Da questo momento la partita cambia faccia, è un autentico assolo del Quincitava. Il Ciriè ha sì provato ad avanzare con qualche sporadica azione, ma è stato prontamente ostacolato dall'ottima difesa in casacca bianconera. Con il crescere dei padroni di casa cresce anche la stella di Vacchiero, ora svincolato da compiti difensivi e completamente dedito all'attacco. Due dei successivi tre gol portano la sua firma ed entrambi solo un capolavoro. Prima dribbla tutta la difesa, portiere compreso, e insacca dalla linea di porta. Poi si inventa un'acrobazia degna di giocatori di Serie A, e direttamente da cross insacca sotto la traversa. Due firme di un giocatore talentuosissimo, di cui sentiremo parlare un gran bene anche in futuro.

In mezzo a queste due autentiche perle c'è spazio anche per la doppietta di Grosso. Il gol arriva su punizione. Bravo lui a trovare l'unico spiraglio in mezzo alla barriera, fregando così l'incolpevole portiere che mai poteva raggiungere quel tiro. A fine primo tempo siamo quindi 5-0, e non è ancora finita. Il Quincitava ha voglia di continuare a dare spettacolo.

TRIPLO BRAGAGNINI E GOL DELLA BANDIERA CIRIE'

Potevamo aspettarci una reazione del Ciriè, forse soprattutto un calo di livello del Quincitava. Ma così non è stato: come detto, i ragazzi di Cosentino hanno pensato solo ad attaccare, senza mai preoccuparsi di temere le offensive avversarie. Se nella prima frazione abbiamo celebrato le prestazioni di Grosso e Vacchiero, ora tocca al bomber Bragagnini. Pomeriggio da incubo per i centrali neroblù, che nulla hanno potuto contro lo strapotere fisico del ragazzo canavesano. Dopo solo 6' ecco il sesto sigillo, e il secondo per il 9 di casa. Bellissimo il filtrante per lui indirizzato: una volta in area è freddissimo ad aspettare la mossa del portiere e a superarlo con un preciso scavetto a mezza altezza.

Segnaliamo comunque l'orgogliosa reazione del Ciriè, che durante questo autentico show degli avversari non si è mai abbattuto e ha cercato la gloria personale. Gloria che è finalmente arrivata con Serrapica. Dopo una bella punizione calciata da Bekraoui, finita sulla traversa, è il 4 ospite il più lesto di tutti a prendere di testa la ribattuta e a segnare il gol della bandiera. Poco male per il Quincitava, che ha ancora due cartucce da sparare. Prima segnaliamo la rete di Chiarabaglio, subentrato a Grosso nella ripresa. Che bello il suo mancino, finito appena sotto l'incrocio dei pali. Poi c'è spazio per la tripletta di Bragagnini, dopo un assist impeccabile proprio di Chiarabaglio. Ennesimo gol da vero rapace d'area per il 9 di casa.

Sull'8-1 la partita ha ormai ben poco da raccontare: l'arbitro giustamente non concede neanche recupero, e dà inizio alla festa del Quincitava. I canavesani, dopo tre sconfitte contro le prime tre della classe, è tornata: vietato sottovalutare i ragazzi di Cosentino.

IL TABELLINO

QUINCITAVA-CIRIÈ 8-1

RETI (6-0, 6-1, 8-1): 17' Grosso (Q), 18' Bragagnini (Q), 22' Vacchiero (Q), 30' Grosso (Q), 32' Vacchiero (Q), 6' st Bragagnini (Q), 11' st Serrapica (C), 23' st Chiarabaglio (Q), 25' st Bragagnini (Q).

QUINCITAVA (4-3-3): Anrò 7 (13' st Barchi 6.5), Nolfo L. 7 (5' st Spada 6.5), Dagna 7 (18' st Palladinelli 6.5), Aresti 8, Perrenchio 7, Lombardi 7, Dimino 7 (32' st Nicoletta sv), Vacchiero 8.5, Bragagnini 9 (26' st Clerino sv), Orlandini 7 (9' st Meletti 6.5), Grosso 8.5 (7' st Chiarabaglio 8). A disp. Algieri, Gigliotti. All. Cosentino 8. Dir. Ghirardo.

CIRIÈ (4-2-3-1): Molinari Manfredi 6.5, Cammarata 6, Bekraoui 6.5, Serrapica 7 (29' st Franco sv), Carrera 6 (5' st Teodoro 6), Rainero 6, Bianchini 6.5, Garbino 6.5, Gavril 6.5 (14' st De Costanzo 6), Maselli 6, Arbezzano 6 (32' Macchiavello 6). A disp. Demasi, Capodieci, Di Cuonzo, Milan. All. Viesti 6. Dir. Garbino - Demasi.

ARBITRO: Gambino di Ivrea 6.5.

AMMONITI: 21' Bekraoui (C).

LE PAGELLE

QUINCITAVA

Anrò 7 Subisce un gol, ma è protagonista di un paratone su Maselli nel primo tempo, il cui gol avrebbe potuto dare tutt'altro significato alla ripresa.

13' st Barchi 6.5 Ha venti minuti di tempo per mettersi in mostra sia palla al piede sia in qualche uscita sugli attaccanti.

Nolfo 7 Sfrutta il suo fisico e il suo perfetto posizionamento per arginare Arbezzano, che infatti non ha mai modo di rendersi pericoloso.

5' st Spada 6.5 Si piazza a centrocampo, e come al solito il suo ingresso è più che positivo. La palla continua a girare con incredibile velocità quando passa da lui.

Dagna 7 Ci mette un attimo a prendere le misure sul talentuoso Bianchini, ma poi il resto del match è tutto in discesa. Bene anche quando ha la palla tra i piedi.

18' st Palladinelli 6.5 Concentrato in tutti i momenti in cui ha palla al piede. Non corre grossi pericoli in fase difensiva.

Aresti 8 Esclusi i marcatori oggi è lui il migliore. Annulla Gavril, che non è l'ultimo arrivato, e spesso si lancia con galoppate palla al piede dalla difesa. Va anche vicino al gol.

Perrenchio 7 Perfetto anche lui in difesa, ma rimane più legato a compiti difensivi, lasciando sgasare il compagno Aresti.

Lombardi 7 Come sempre è in grado di abbinare tanta qualità alla quantità fisica che ha a disposizione. Lotta come un leone su ogni pallone, e difficilmente gli scappa l'avversario palla al piede.

Dimino 7 Benissimo sia da centrocampista sia da terzino destro nella ripresa. Sfiora il gol con un bellissimo tiro che si stampa sulla traversa.

Vacchiero 8.5 Il più talentuoso e carismatico dei suoi. Si inventa due gol difficili anche solo da immaginare, e non sbaglia nulla in 70'. La rovesciata del secondo gol è da vedere e rivedere.

Bragagnini 9 Che dire di lui. Tripletta da autentico bomber d'area. Tre gol che dimostrano la sua superiorità tecnica e fisica sugli avversari. Bravissimo anche in protezione palla per servire poi gli esterni.

Orlandini 7 Non partecipa attivamente ai gol, ma è comunque fondamentale nei movimenti senza palla per lasciare il giusto spazio a Bragagnini e Grosso in area di rigore.

9' st Meletti 6.5 Ricopre lo stesso ruolo del compagno a cui è subentrato e dialoga bene con i compagni che orbitano nella sua zona.

Grosso 8.5 Fa capire fin dai primi secondi a cosa stanno andando incontro gli avversari. Poi iniziano le sue cavalcate sulla fascia. Risultato: due gol e un'altra prestazione da incorniciare. L'uomo in più di Cosentino.

7' st Chiarabaglio 8 Un titolare aggiunto che gioca con lo spirito giusto anche a risultato già acquisito. Trova prima un bellissimo gol, poi un altrettanto spettacolare assist per la tripletta di Bragagnini.

All. Cosentino 8 Prestazione sublime dei suoi. Il primo motivatore della squadra è lui, e i suoi ragazzi lo ripagano con un risultato più che tennistico.

CIRIE'

Molinari 6.5 Nonostante i tanti gol subiti è bravo ad evitarne altri, rimane sempre concentrato.

Cammarata 6 Non è dalla sua fascia che nascono i maggiori problemi della sua squadra.

Bekraoui 6.5 Fatica molto in difesa contro Bragagnini, ma merita mezzo voto in più perchè è sua la punizione da cui nasce il gol della bandiera. Era già stato pericoloso nel primo tempo, sempre su punizione.

Serrapica 7 Segna il gol della bandiera con caparbietà, andandosi a prendere di testa un pallone sporco.

Carrera 6 Costretto agli straordinari contro sua maestà Grosso. Non riesce ad arginarlo come sperava, ma contro un giocatore così si può fare ben poco.

5' st Teodoro 6 Non riesce a toccare tanti palloni per merito dell'ottima difesa avversaria.

Rainero 6 Non riesce ad opporsi alle avanzate del Quincitava. Bragagnini e Vacchiero, che passano dalle sue parti, sono letteralmente infermabili.

Bianchini 6.5 Tanta qualità per questo esterno destro, che più di tutti ha fatto preoccupare la retroguardia avversaria. Bravissimo nel dialogo con i compagni di reparto.

Garbino 6.5 Insieme a Bianchini è l'ultimo a mollare. Lotta su ogni pallone a centrocampo e sbaglia veramente poco in fase di impostazione. Belli gli uno-due con Gavril a inizio partita, prima dello show del Quincitava.

Gavril 6.5 Era partito bene, benissimo, impensierendo e non poco la difesa avversaria. Poi cala con il passare dei minuti e ne esce sconfitto nella sfida con Aresti, ma rimane ciò che di buono ha fatto vedere all'inizio,

14' st De Costanzo 6 Ha poche chance per mettersi in mostra, è costretto a inseguire la palla che gira alla perfezione tra i piedi dei ragazzi di Cosentino.

Maselli 6 Ha un'occasionissima nel primo tempo, ma incredibile il riflesso dell'estremo difensore avversario a negargli la gioia del gol.

Arbezzano 6 Rimane un pò troppo fuori dagli schemi di gioco. Viesti lo toglie anzitempo per cercare di dare una scossa alla squadra.

32' Macchiavello 6 Ingresso frizzante sulla corsia destra, ma è spesso isolato e non riesce ad impensierire Dagna prima e Palladinelli poi.

All. Viesti 6 Grave passaggio a vuoto dei suoi, forse si poteva provare ad invertire la partita con qualche cambio anticipato.