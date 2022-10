Flore canta sul gong, i galletti rimontano e superano il Mirafiori

Cantano a gran voce i galletti di Vanacore: l'Asti rimonta all'ultimo respiro con il gol sul gong di Sebastian Flore e si impone col punteggio di 1-2 su un Mirafiori forte e organizzato ma forse timoroso di vincere. I biancorossi dimostrano maggiore padronanza tecnica, mettono forte pressione agli avversari: anche dopo essere andati sotto con il gol su punizione di Emanuele Boldrino, gli ospiti non si scoraggiano e portano a casa i tre punti, prima con il pallonetto gioiello Stefan Petkov, e poi con il missile di Flore. Tre punti per i biancorossi che con questo successo sorpassano in classifica proprio i gialloblù di Pasqualini.

Gli schieramenti

4-3-3 sia per Pasqualini sia per Vanacore. I gialloblù piazzano Gabriele Ferretti in mezzo al campo con Andrea Fantino e Simone Lauriola ai suoi fianchi davanti alla difesa comandata da Edoardo De Vita. Completano il reparto Diego Izzo, Algert Hitaj e Andrea Leo. Davanti Emanuele Boldrino è il punto di riferimento, a Tommaso Cigna e Lorenzo Mainiero il compito di incidere sulle fasce.

I galletti rispondono con la coppia Ferello-Isoldi al centro della difesa, completata da Tommaso Olivo in fascia destra e Lorenzo Cavazza su quella sinistra. In mezzo al campo Flore comanda sul centrosinistra, Stefano Paro e Riccardo Manta si guadagnano gli altri due slot. Davanti spazio alla fisicità di Stefan Petkov, supportato da Enrico Pecora ed Emanuele Gargioni.

L'incontro

L'Asti inizia bene pressando alti gli avversari, ma la prima occasione è per i padroni di casa: Cigna si libera bene in fascia sinistra e mette un bel cross in mezzo, Mainiero ci pensa troppo e perde il timing giusto per calciare. Al 7' i galletti vanno per la prima volta al tiro, ma la conclusione di Flore è lenta e Sola non fa fatica a bloccare. Al 13' la più grande occasione del primo tempo: Ferello anticipa secco l'avversario e il suo rinvio si indirizza clamorosamente sotto la traversa, ma il portiere di casa si supera e mette in corner con un autentico miracolo. Tra conclusioni alte e cross ben messi ma non sfruttati la prima frazione trascorre velocemente. Anche i gialloblù hanno un'occasione colossale: Isoldi perde palla e Mainiero si lancia da solo verso la porta. Il numero 7 però non se la sente di calciare e serve Boldrino, che però tira troppo piano per impensierire il portiere avversario.

A inizio ripresa i due allenatori cambiano in fascia: Luca Cristofoli subentra a Cigna, mentre Andrea Maraventano e Stefano Aversano fanno accomodare Gargioni e Pecora. La partita è vivace e le squadre si affrontano a viso aperto, senza risparmiarsi alla ricerca della vittoria. È l'ottavo di gioco quando la difesa gialloblù compie un mezzo pasticcio, ma Petkov spreca incredibilmente calciando alto sopra la traversa con la porta spalancata. Trova così applicazione la più antica legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Boldrino si incarica di battere la punizione assegnata ai padroni di casa per un fallo di mano al limite dell'area: tiro rasoterra alla destra di Broggio che viene sorpreso e che vede la palla insaccarsi alle sue spalle. Gli ospiti non si scoraggiano, continuano a giocare e si procurano diverse occasioni per pareggiare. Passano sette minuti e Feletto imbocca splendidamente Petkov alle spalle di Izzo: il numero 9 vede Sola fuori dai pali e lo trafigge con un pallonetto delizioso. Fino al 35' la partita è in totale controllo dei galletti che però vanno vicino al gol solo con due conclusioni alte di Flore. All'ultimo minuto però il numero 10 aggiusta la mira e trafigge l'estremo difensore avversaria con una sassata imprendibile. Tre punti meritati per l'Asti di Vanacore, che supera così proprio il Mirafiori agguantando il secondo posto momentaneo nella graduatoria.

IL TABELLINO

MIRAFIORI-ASTI 1-2



RETI (1-0, 1-2): 15' st Boldrino (M), 22' st Petkov (A), 35' st Flore (A).



MIRAFIORI (4-3-3): Sola 7, Hitaj 6, Leo 6.5, Fantino 6, Izzo 6, De Vita 6.5 (30' st Mainiero S. sv), Mainiero L. 6 (9' st Gramuglia A. 6), Ferretti 6.5, Boldrino 6.5 (17' st Canonico 6.5), Lauriola 6 (21' Giordano 6), Cigna 6 (1' st Cristofoli 6). A disp. Dichiara, Paolino, Grignano. All. Pasqualini 6. Dir. De Vita - Izzo.



ASTI (4-3-3): Broggio 6, Olivo 6.5, Cavazza 7, Paro 7, Isoldi 7, Ferello 7.5, Gargioni 6 (1' st Maraventano 6.5), Manta 6.5, Petkov 7, Flore 7.5, Pecora 6 (1' st Aversano 7.5). A disp. Di Rosa, Marchioretti, Gamba, Longo, Bozzalla, Surian, Sigliano. All. Vanacore 6.5. Dir. Demaria.



ARBITRO: Castagno di Nichelino 6.5.



AMMONITI: 16' st Boldrino (M). ESPULSI: 37' st Leo (M).

LE PAGELLE

MIRAFIORI

IL MIRAFIORI DI MAURIZIO PASQUALINI

Sola 7 Tramortito dal pallonetto di Petkov e dal missile di Flore, il numero 1 gialloblù si distingue per diversi interventi importanti, specialmente quando toglie il tiro/rinvio di Ferello dal sette.

Hitaj 6 Puntato spesso, si dimostra troppo statico quando affronta nell'uno contro uno prima Flore e poi lo scatenato Cavazza. Nel finale mette via la timidezza e si guadagna la suffcienza con qualche buona sgroppata e qualche buona verticalizzazione.

Leo 6.5 Il capitano mette cuore, tecnica e corsa al servizio della squadra. Argina bene Gargioni nel primo tempo, non sfigura con il duo Maraventano-Aversano nella ripresa. Mezzo voto in meno per l'ingenuità che gli costa il cartellino rosso: non ci sarà nella prossima partita, oltre a non aver potuto aiutare i suoi compagni nel forcing finale.

Fantino 6 Mezz'ala sinistra del centrocampo a tre, fatica a trovare le distanze dagli altri colleghi di reparto. Non precisissimo tecnicamente, sceglie bene i tempi dell'intervento in fase di interdizione.

Izzo 6 Petkov lo mette costantemente sotto pressione e lui se la cava ma, dopo averlo arginato bene per oltre cinquanta minuti, se lo perde alle spalle in occasione del (bellissimo) gol del pareggio.

De Vita 6.5 Centrale di posizione, usa bene il fisico e si muove difensivamente con i tempi giusti, il che gli permette anche di rimediare a qualche disattenzione dei compagni. Costretto a uscire nel finale per infortunio, la sua squadra subisce il gol che la condanna alla sconfitta. 30' st Mainiero S. sv

Mainiero L. 6 Buoni tempi di inserimento, grande voglia di fare ma troppa poca cattiveria sottoporta: sembra impaurito quando si tratta di dover calciare in porta, quando preferisce servire un compagno peggio piazzato piuttosto che tirare. Scrollandosi di dosso questo timore potrà diventare un'arma importante al servizio della squadra.

9' st Gramuglia A. 6 Chiamato per aggiungere pericolosità alla fascia destra, anche lui ci mette grande impegno, ma non smuove molto rispetto al suo predecessore.

Ferretti 6.5 Sostanza e fisicità in mezzo al campo. La momentanea tenuta del pareggio prima e del momentaneo vantaggio poi dipendono dal suo lavoro difensivo. Splendida la diagonale in ripiego con cui ferma un avversario lanciato a rete.

Boldrino 6.5 Il bomber della squadra, fa fatica con i due colossi che governano la difesa biancorossa, ma da attaccante vero trasforma in rete una delle poche occasioni capitate sui suoi piedi: punizione all'angolino e gol del momentaneo vantaggio.

17' st Canonico 6.5 Peperino, mette foga nei contrasti e vigore nelle sortite offensive. Prezioso in fase di difesa del pallone, non passano grandi occasioni dai suoi piedi ma il suo lavoro è comunque molto prezioso.

Lauriola 6 L'infortunio che lo costringe a uscire a metà del primo tempo non gli permette di graffiare il match e di dare il contributo che avrebbe voluto fornire ai suoi compagni.

21' Giordano 6 Partita dai due volti: in interdizione è statico e non riesce a mettere un argine alle sortite offensive di Flore, quando però recupera palla ha un buon passo e sfrutta bene il suo fisico per spingere i gialloblù all'attacco.

Cigna 6 Servito col contagocce dai compagni, ha davvero poco materiale per incidere. Spesso è costretto a ripiegare sulla catena di destra avversaria più che spingere in fascia.

1' st Cristofoli 6 La musica non cambia: sulla fascia sinistra gialloblù i palloni sono pochi, e quando arrivano sono di competenza di Leo.

All. Pasqualini 6 Si arresta la corsa del suo Mirafiori, apparso quadrato e ordinato, ma anche intimorito e schiacciato dalla manovra avversaria. Con il Vanchiglia la prossima settimana un'altra sfida importante, i gialloblù dovranno arrivare pronti per riprendere a marciare.

ASTI

L'ASTI DI RINO VANACORE

Broggio 6 Non male alcuni suoi interventi, tra cui quello che nega a Boldrino il gol del vantaggio in contropiede nel corso del primo tempo. Nella ripresa però, proprio su una punizione del numero nove non è perfetto e viene bucato sul suo stesso palo.

Olivo 6.5 Inizia spingendo come un treno, poi deve diminuire il numero delle corse perché il collega sull'altra fascia inizia ad azionare l'alta velocità e serve dare copertura. Difensore intelligente e pulito, molto affidabile.

Cavazza 7 Al contrario di Olivo parte molto abbottonato, poi due discese andate a buon fine gli danno fiducia e da quel momento in poi diventa indemoniato. Oltre alla grande velocità, dimostra grande pulizia tecnica e abilità nei cross. Cala leggermente nella ripresa, ma la sua rimane una prestazione super.

Paro 7 Riferimento importante in mezzo al campo. Non ha paura di giocare il pallone, si abbassa anche moltissimo per riceverlo direttamente da Broggio. Attenzione però, quando c'è da farla cantare non va troppo per il sottile.

Isoldi 7 Meno appariscente di Ferello ma altrettanto efficace e importante. Scappa sempre coi tempi giusti, difficilmente buca l'intervento: saltarlo è quasi un'impresa per gli avversari.

Ferello 7.5 Spettacolare prova difensiva del capitano: leadership e carisma da vendere, incubo per gli attaccanti gialloblù. Oltre a una prova difensivamente ai limiti della perfezione, impreziosisce il tutto con lo splendido assist a scavalcare la difesa avversaria con cui mette Petkov davanti al portiere.

Gargioni 6 Primo tempo difficile per il numero 7, che ha davanti forse l'avversario più cattivo e determinato sul terreno di gioco. Qualche sortita e imbeccata interessanti, darà un contributo maggiore in altre occasioni.

1' st Maraventano 6.5 Aggiunge fisicità all'attacco biancorosso. Inizia largo a destra, col passare dei minuti si avvicina molto a Petkov e il gioco biancorosso ne beneficia.

Manta 6.5 Centrocampista magari non troppo appariscente, ma comunque molto importante per il prezioso lavoro tattico che garantisce ai galletti equilibrio in mezzo al campo, specie quando il punteggio si mette male e il rischio di sbilanciarsi è dietro l'angolo.

Petkov 7 Sbaglia tanto tecnicamente e anche sottoporta per gran parte del match non è preciso e chirurgico come al solito. Il gol del pareggio però è una perla: contromovimento che disorienta il difensore, pallonetto delizioso sul portiere visto uscire. Metterà in difficoltà parecchi difensori nel corso della stagione.

Flore 7.5 Primo tempo sublime, strappi a iosa e tocchi di fino col pallone tra i piedi. Il passo gli permette di seminare gli avversari, negli ultimi metri fa spesso la scelta più logica e giusta. Nella ripresa cala, va al tiro più volte ma senza fortuna fino al 36', quando con una mina di collo batte il portiere avversario e regala i tre punti ai suoi.

Pecora 6 Partita molto simile a quella di Gargioni. Impegno, corsa e tante rincorse, in fase offensiva passa davvero poco da quel convento.

1' st Aversano 7.5 Non segna ma rivolta la partita come un calzino. Mai timido, è sempre nel vivo del gioco. Marchio di fabbrica è l'esplosività nel passo che gli permette di saltare senza difficoltà il primo avversario creando spazi e pertugi tutti da sfruttare ed esplorare.