La Cal-Cal non perdona: Penno mette in congelatore il primato

Meno due allo scontro diretto, +18 nella differenza reti, 5 reti di potenza e prepotenza, 4 reti subite in totale, 6 vittorie su 6. Il Pinerolo dà i numeri e sono numeri dolcissimi perché descrivono a pieno una squadra a punteggio pieno e che supera anche l'Alba Calcio convincendo sul piano del gioco e della maturità. Un'Alba Calcio orgogliosa tanto da riaprire per qualche istante una partita quasi chiusa. Un'Alba Calcio che in questo avvio di stagione si è ritagliata la fame di squadra ostica. Esame superato per il Pinerolo che ora fa parlare di sé.

LO STUDIO E IL PERTUGIO

Il campo di Pinerolo post pioggia non permette avvii decisivi basati sul bel gioco e, essendo la posta in palio altissima, il Pinerolo e l'Alba si studiano per una buona mezzoretta. L'Alba a cercare le due punte Sottimano e Pontrelli incaricati di battagliare duramente con Marangoni e Buraci, il Pinerolo a rubare palla in mezzo e cercare di innescare in tanti modi diversi un attacco stellare. Una prima mezza occasione capita sui piedi di Calonico al 4', ma è più rapido e furtivo Loscalzo che si infila da dietro e tocca il pallone un secondo prima che il 9 lasci andare il suo destro potente da buona posizione.

Segue guerriglia con un Pinerolo che, grazie anche ad un'ottima pressione basata sulla spinta delle mezzali, tiene alto il baricentro e ogni tanto diventa pericoloso con una percussione di Buzzi sulla destra. Questa è una soluzione interessante e dal 25' diventa la chiave: Buzzi mette in mezzo un pallone velenoso sui cui Moresco arriva malino e si mastica il pallone. Poi tocca a Pontrelli innescare Calonico la cui conclusione termina a lato. La pressione blues cresce d'un tratto fino al primo gol: da centrocampo si alza un pallone verticale e preciso, Calonico vince il duello fisico con Scavino e a tupertu con Calzetta non perdona. 1-0.

VENTO PINEROLESE

Al primo soffio di vento, la burrasca si scatena con un'intesa perfetta ed efficace. Le occasioni fioccano e al 35' l'orchestra suona: Calonico a destra per Buzzi, cross sul secondo palo su cui Calizia deve solo sfiorare per firmare il raddoppio (che costa una botta sul palo). Raddoppio che rende l'intervallo tanto dolce, che al rientro in campo lo spirito è ancora caldo e incendiario. Calizia disegna calcio e disegnandolo colora un filtrante perfetto per un Calonico ormai troppo in partita per sbagliare. Tocco di punta a eludere l'uscita di Calzetta e 3-0.

Sembra la fine dei giochi, ma l'Alba non è morta. Dopo un colpo di testa di Bozhinov di poco fuori misura, l'attacco langarolo sfrutta al meglio l'unico varco che la retroguardia biancoblù apre. La difesa si addormenta e al 15' Negro tocca per Sottimani al limite dell'area. Perno su se stesso, giravolta e siluro imprendibile all'incrocio opposto. 3-1 che può cambiare la storia della partita, ma dalla panchina si alza un ragazzo, con la casacca numero 16, che ha un solo compito: congelare la partita. Bastano 3' e l'ex Chisola Penno sfrutta come meglio non potrebbe un assist di prima fantascientifico di Calizia. 4-1 che vive ancora un sussulto al 27': dopo un palo di un mai domo Sottimano, Penno deve riprendere in mano la partita per portarla nel congelatore pochi secondi dopo. 5-1 e fine dei giochi.

Il Pinerolo è una big e come tale rimane a punteggio pieno.

TABELLINO

PINEROLO-ALBA CALCIO 5-1

RETI (4-0, 4-1, 5-1): 20' Penno (P), 28' Calonico (P), 35' Calizia (P), 2' st Calonico (P), 15' st Sottimano (A), 28' st Penno (P).

PINEROLO (4-3-1-2): Favano 6.5, Mana 7.5, Costa 7.5, Pitzus 6.5 (24' st Nido sv), Buraci 7, Marangoni 7, Buzzi 7.5, Moresco 7.5 (21' st Zara 7), Calonico 8 (17' st Penno 8), Calizia 8 (29' st Cardetti sv), Ponticelli 7 (12' st Pussetto 6.5). A disp. Gaiotto, Valè. All. Iaccarino 7. Dir. Buzzi.

ALBA CALCIO (4-4-2): Calzetta 6.5, Loscalzo 6.5, Pontrelli 6.5 (31' st Ferro sv), Scavino 6 (34' st Verney sv), Bozhinov 6, Servetti 6.5, Negro 7, Kassimi 6 (21' st Gjoka 6), Sottimano 7.5, Martini 6 (27' st Conte sv), Cardellino 6. A disp. Liguori. All. Scavino 6. Dir. Martini.

ARBITRO: Giovannini di Pinerolo 7.



AMMONITI: Kassimi (A).

LE PAGELLE

PINEROLO

Favano 6.5 Poco impegnato, ma sempre attento. I pericoli arrivano spesso dagli esterni dove i suoi fanno buona guardia. Ha il gran merito di guidarli da dietro con spirito saggio.

Mana 7.5 Martini prova spesso a scappare, anche se a volte parte in ritardo alla rincorsa, ci arriva sempre e chiude l’impossibile. Prestazione da supereroe.

Costa 7.5 Il cliente è scomodo, ma è gestito come meglio non si può. Spesso bloccato, non concede l’aria giusta perché Negro possa diventare pericoloso per Favano.

Pitzus 6.5 Regista intelligente a cui viene chiesto lavoro sodo e pochi riflettori. Svolge la mansione a dovere e lo si capisce anche perché la mediana non é mai in affanno.

Buraci 7 Svetta senza problemi sulle palle alte, sulle quali però deve sudare perché Pontrelli e Sottimano sono due marcantoni. Li segue in marcatura anche quando si abbassano e gli bagna le polveri.

Marangoni 7 Adattato centrale difensivo non sbaglia praticamente nulla. Contrasti precisi e posizione sempre azzeccata. Ritrova la sua mediana nel finale.

Buzzi 7.5 Parte mezzala, ma la testa e la gamba lo portano a fare affondi che sono un pericolo costante. Il pressing alto lo svolge a meraviglia e le palle che mette in mezzo sono rasoiate taglienti. Il gol di Calizia porta anche la sua firma.

Moresco 7.5 Petit diable. Se si mischia grinta e qualità il prodotto è Lorenzo Moresco. In interdizione fa da padrone e quando può verticalizza con passaggi veloci, rapidi, efficaci. Professore in mezzo al campo.

21' st Zara 7 Ha poco tempo per esprimersi, ma questo non è un problema. Il Pinerolo tiene il baricentro alto anche grazie ai suoi interventi decisi e “cattivi” (agonisticamente) sulla trequarti avversaria.

Calonico 8 El Matador. Passano un po' di minuti ma alla fine riesce a sbloccarsi con potenza. Fatto ciò, l'intesa con la squadra e soprattutto con Calizia diventa armonica. Vedasi il gol del 3-0 a inizio secondo tempo.

17' st Penno 8 Ha il sangue negli occhi: entra e firma una doppietta di fame e precisione. È lui l’arma che chiude definitivamente la partita e non sbaglia niente.

Calizia 8 La fantasia e la pericolosità sono un climax ascendente che travolge in modo ineluttabile l’Alba Calcio. Si intende a meraviglia con i compagni di reparto e gli assist sono due capolavori.

Ponticelli 7 Parte alle spalle di Calizia e Calonico mostrando imprevedibilità nei movimenti. Si allarga, si accentra, ma si ricorda anche di coprire sempre le scampagnate di Buzzi. Col tempo inizia a prediligere suggerimenti a scavalcare la difesa. Funzionano alla grande.

12' st Pussetto 6.5 Si piazza dietro e, a parte un’amnesia difensiva, sbaglia praticamente niente tenendo alto il livello della fase difensiva.



ALBA CALCIO



Calzetta 6.5 Giornata difficile da cui ne esce pulito. Le palle alte, in un modo o in un altro, le fa sue. L’artiglieria pinerolese però non lascia scampo.

Loscalzo 6.5 Spirito maligno e ferreo che sin da subito mette in difficoltà chi arriva dalle sue parti. Viene spostato nel secondo tempo più avanti per portare quest’animo in avanti.

Pontrelli 6.5 Parte in coppia offensiva insieme a Sottimano. Insieme fanno la lotta per pulire palloni sporchi e cercare disperatamente spazi in profondità.

Scavino 6 Marcare quei due è complicato e anche i cambi del Pinerolo non aiutano. La diga dura una mezzoretta. Quando si allarga a terzino nella ripresa trova come cliente il subentrato più caldo.

Bozhinov 6 Parte lavorando bene da contraerea. La pressione poi diventa troppa e qualche sbavatura c’è, ma sempre con una voglia matta di chiudere sempre ogni spazio.

Servetti 6.5 Tra i terzini che si avvicendano in maglia gialla è il propositivo, anche perché l’intesa con negro è calda. Spinge il compagno a osare qualcosa in più.



Negro 7 Freccia sempre insidiosa. Quando scopra che di spazi bassi non ne trova, prova a farsi vedere dietro la linea difensiva. Cerca e prova la giocata.

Kassimi 6 In mezzo un po’ si balla, ma la garra è di chi non si arrende mai. Il cartellino è la medaglia di chi battaglia.

21’ st Gjoka 6 Qualche buon intervento in interdizione lo fa vedere e questo aiuta a cercare con più insistenza l’area avversaria.

Sottimano 7.5 È ben braccato. Poco da dire, ma alla fine la sua qualità, il suo fisico e la sua qualità sfociano in quello che sa fare meglio: cercare la porta. Il gol è un capolavoro balistico e sfrutta la meglio una delle poche occasioni che ha. Sfiora la doppietta, ma bolla il palo.

Martini 6 Come negro cerca di sfruttare la sua velocità per punire nello spazio. Spesso la marcatura lo raggiunge e i tentativi di dribbling non vanno a buon fine.

Cardellino 6 Spesso aiuta a coprire l’out destro. Poco spazio per manovrare, gara complicata.

All. Scavino 6 Per una buona mezzora, nonostante spinga un po’ meglio il Pinerolo, i suoi sono in partita. Al primo gol il gruppo va un po’ in crisi, ma hanno carattere per provare a riaprirla due volte.