Penta ritorno a tutto gas: il Lascaris si prende il Derby

È tornato il capitano ed è tornato per trascinare un Lascaris già padrone ad una vittoria in un derby con l’Alpignano dai mille significati. È uno scontro diretto, in trasferta, in casa dei vicini e storici rivali, con un clean sheet e che permette di rimanere in scia del Lucento. Insomma, 0-3 di forza e spessore che incorona anche il ritorno in campo di Alessandro Penta. Un ritorno decisivo perché dopo il vantaggio firmato da Spina di testa, dopo la punizione di Margiotta nel primo tempo, il capitano rientra dall’infortunio sostituendo Zamboni all’intervallo. Un colpo di testa e una fuga...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?