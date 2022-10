Il Toro viaggia ma subisce il primo gol, bianconeri vittoriosi in un altro scontro diretto

Due capolista ci sono, anche se una è un po’ più incerta perché dietro una squadra può raggiungerla e una superarla. In Under 14 B il Lascaris conduce nel girone A e lo fa superando 3-0 il Lucento. Un risultato importante in uno scontro diretto. Il prossimo turno vede i ragazzi di Cellerino riposare e osservare la gara Lucento-Alpignano, per capire chi perderà punti e terreno nella lotta al primato. Il tutto con la Pro Vercelli che col 2-6 infilato alla Pro Eureka fa la voce grossa. Nel Girone B il Toro non perde tempo e passo e nella visita...

