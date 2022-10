La maledizione del lunedì sera e la bestia nera dei campioni del SuperOscar

Forse per scaramanzia o forse per esperienza diretta, ma è difficile che al girone di ritorno l'Alpignano accetti di giocare di lunedì contro l'Olympic Collegno. Sia in Under 14 Regionale, che in Under 14 Seconde squadre. Perché in questo avvio di stagione, per due volte, i leoni orange nel monday night hanno sgambettato la favorita, portando a casa 4 punti su 6 a disposizione.

IL PRECEDENTE

26 settembre. Seconda giornata del Girone B di Under 14 Regionale. Girone in cui l'Alpignano, grazie anche alla vittoria del SuperOscar di categoria, parte alta nei pronostici, insieme ad un folto gruppo di big: Lucento, Lascaris, Pro Eureka... La gara viene posticipata al lunedì sera in via Migliarone, dove però la truppa di Diego Di Parigi firma un'impresa che è un'iniezione di adrenalina e fiducia che permette a Bentivegna e compagni di essere attualmente secondi in classifica con 15 punti in 6 gare. 5 vittorie, una sola sconfitta all'esordio contro il Borgaro.

Le paratone di Ettore Giudice e il rigore calciato, parato e poi ribattuto da Manuel Nicosia valgono lo 0-1 e i tre punti.

NUOVA IMPRESA

Questo lunedì il copione si è ripetuto con qualche differenza. L'Alpignano, reduce da una vittoria per 1-14 con la Strambinese e da un pareggio spettacolo con il Lascaris, si presenta, sempre in posticipo, in casa di un Olympic Collegno ancora a secco di punti e con un solo gol segnato dal suo portiere Alessandro Americo, nel finale contro la Pro Vercelli.

Giocare di lunedì, nel campionato seconde squadre, vuol dire riuscire a sopperire alle assenze con elementi del primo gruppo e la maledizione dei biancoblù si ripete. Dopo i primi 35' l'Alpignano di Gianluca Carnio conduce per 1-3 grazie alla doppietta di Edoardo Calarco e al gol di Alessandro Miceli.

Nella ripresa però i leoni tornano a ruggire: Lorenzo Lorusso, Simone Porcu e Claudio Correnti ribaltano la situazione e portano il risultato sul 4-3. L'impresa delle imprese sembra essere dietro l'angolo, ma l'Alpignano inserisce Lorenzo Dellavalle dalla panchina che fa rialzare il baricentro e segna il rigore del definitivo 4-4.

IL TABELLINO

OL.COLLEGNO-ALPIGNANO 4-4

RETI (0-1, 1-1, 1-3, 4-3, 4-4): 3' Calarco (A), 5' Porcu (O), 14' Miceli (A), 25' Calarco (A), 6' st Lorusso (O), 7' st Correnti (O), 20' st Porcu (O), 30' st rig. Dellavalle (A).

OL.COLLEGNO (3-4-1-2): Americo 7, Milan T. 8 (5' st Correnti 7.5), Lorusso 7.5, Mourah 8, Scabin 7 (25' st Izzi 7), Xhilaj 7.5, Cicio 7, Botta 7, Porcu 8, Capodici 7, Fassio 7 (30' st Indelicato 7). A disp. Marini, Mazzarello, Torresin. All. Porcu 7.5. Dir. Americo - Ottaviani.

ALPIGNANO (4-3-3): Gamba 6.5, Hordoan 6.5, Triolone 6.5, Bevilacqua 6.5, Crepaldi 6.5, Di Maggio 6.5, Calarco 7.5, Bottero 6.5, Miozzo 6.5 (5' st Mangino 6.5), Miceli 7 (12' st Sansica 6.5), Prete 6.5 (22' st Dellavalle 7.5). A disp. Suino, Mezzapesa, Salerno, Gribaldo. All. Carnio 6.5.





AMMONITI: Capodici (O), Mourah (O).

Qui Olympic Collegno - Tiziano Porcu

«Se me lo avessero detto prima della partita che sarebbe finita così non ci avrei creduto. Anzi, avrei offerto una cena a base di pesce. Al tempo stesso, se si può c'è anche un po' di rammarico perché l'abbiamo rimontata e nel finale gli hanno dato questo rigore che mi è sembrato molto generoso. È un risultato che fa bene al gruppo: avevamo tante assenze a abbiamo pescato 4 elementi dal gruppo di Di Parigi, come anche loro han preso giocatori che giocano abitualmente nel campionato regionale, ma questo ha fatto bene a tutti. Ha alzato l'attenzione e il livello. Erano più tranquilli e fiduciosi nei loro mezzi. Conosco Bellanova da tanti anni, a fine partita gli ho fatto la battuta che siamo la bestia nera e mi ha risposto amichevolmente che ci vediamo al ritorno».

Qui Alpignano - Gianluca Carnio