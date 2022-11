8 gol nel derby: continua la rincorsa al Toro

Il monday night non ha regalato sorprese, ma una certezza. Il Chieri di Enrico Marzullo è in piena rincorsa e lo 0-8 nel derby della collina col PSG lo certifica ancora una volta. Certifica il secondo clean sheet consecutivo, la terza partita con più di 5 gol segnati, certifica il miglior attacco. Certifica che il percorso che sta facendo il secondo gruppo del Chieri è in ascesa e, guardando la classifica, è a caccia di quel Toro che ha vinto lo scontro diretto alla prima in classifica.

UN DERBY IN CRESCENDO



Nel derby con il PSG il Chieri ha trovato un doppio vantaggio quasi subito: al 15’ il parziale recitava già 0-2 e questo forse ha fatto rilassare un po’ la truppa azzurra di Enrico Marzullo, che infatti va subito a sottolineare quanto ci sia ancora da crescere in mentalità:

«All’intervallo mi sono fatto sentire. Capisco che a volte, con il più grande rispetto che si può avere per il PSG e tutti gli avversarsi, quando si è superiori qualitativamente si abbassa un po’ il ritmo. Ci siamo un po’ adeguati: lo capisco da parte dei ragazzi, ma al tempo stesso dobbiamo crescere di mentalità e andare forte sempre, per essere sempre pronti. Nel secondo tempo infatti mi sono piaciuti, come atteggiamento soprattutto».

UN GRUPPO DI PROSPETTIVA

Dopo l'avvio con sconfitta in casa contro il Toro (0-1, con rete di Francesco Enrietti), il Chieri ha trovato subito la retta via, infilando una serie di vittorie convincenti: 1-6 al Pozzomaina, 5-0 al Mirafiori e, appunto, 0-8 con il PSG. Un trittico che dimostra che la squadra c'è, ha qualità e fame per ambire a un campionato da protagonista.

«Già dal precampionato in società eravamo convinti di avere un ottimo gruppo. Ragazzi seri, con tanta voglia di lavorare e che sanno di poter fare un percorso importante in vista dell'Under 15. Lo dimostra anche quest'ultimo mese. Tra il nostro gruppo e quello di Canavese ci sono stati un po' di infortuni e quindi capita spesso di aggregare 2 o 3 ragazzi per volta. Non sono sempre gli stessi e si integrano subito, giocando e facendo bene. Questo dimostra che sono tutti sul pezzo e ciò li rende pronti. Insomma è un secondo gruppo di prospettiva, anche in campionato. Vogliamo lavorare bene per arrivare a giocarcela con il Toro al ritorno. All'andata avevamo qualche assenza: non abbiamo creato, ma non abbiamo neanche subito. Vogliamo giocarcela».

I NUMERI PARLANO

Guardando i numeri il Chieri è la seconda miglior difesa dietro al Toro (1 gol subito dai granata e uno dal Pozzomaina nelle prime due giornate) e il miglior attacco (19 gol fatti in 4 uscite, quasi una media di 5 a partita). Ciò nonostante, a dimostrazione di quanto afferma Marzullo, non c'è una vera e propria individualità trascinatrice. Un bomber, che quando c'è da segnare ci pensa solo lui. Bensì, una batteria di calciatori sempre pronti a incidere: su tutti i campionati seconde squadre, solo il Chieri Under 15 B ha mandato più giocatori a segno della squadra di Marzullo. 12 per il gruppo 2008 di Cozzella, 11 per i 2009. Un derby in casa.

In questa batteria di 11 calciatori ce n'è però uno che, grazie anche alla doppietta al PSG, ne ha segnati di più e all'appello risponde al nome di Filippo Spina. 4 marcature che nascono non da una prima punta, un animale da area di rigore, bensì sulla corsia esterna. Spina infatti è un mancino che si sta calando bene nei due moduli chieresi (4-3-3 e 4-2-3-1).