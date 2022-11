Bentornato dottor Jekill: Baudin e Cordero riportano il sorriso

Archiviato Mr Hyde, bentornato dottor Jekill. La Volpiano Pianese supera il Baveno in campo e in classifica grazie ad una prestazione convincente: trovato il vantaggio con uno sgusciante Defazio nel primo tempo e subendo il ritorno di fiamma di uno scaltro e generoso Savoia, le volpi di De Letteriis trovano i gol vittoria nel finale dove dilagano e scassinano una difesa rocciosa come quella bavenese. 3 punti importanti perché mandano in soffitta i brutti ricordi della sconfitta in casa della RG Ticino e rilanciano le ambizioni di alta classifica di Rachak &Co. PANI AL PANI, AVVIO IN SALSA VOLPIANO Spesso la...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?