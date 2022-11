Boaglio completa una rimonta pirotecnica e le aquile esultano ancora

Gol e clamorosi ribaltoni a Olmo, dove è successo di tutto e di più. Il Nichelino passa due volte in vantaggio, prima con Di Vietri e poi con Lopez. Il Cuneo Olmo cala un uno-due micidiale ne giro di pochi secondi grazie al duo Bruno-Boaglio che vale 3 punti pesanti e il secondo successo consecutivo. Tante polemiche dalle parti rossoblù per diversi episodi arbitrali controversi. Apre Di Vietro, sfortuna Brunetto. È una gara che già nei primi minuti regala emozioni. Al 6’ infatti, il Nichelino minaccia l’area cuneese con Boenzi che entra in area e quasi riesce a superare Armando per...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?