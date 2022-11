Crivello, Mantovani e Bertolusso stendono il Pozzomaina

Convincente vittoria casalinga del Moncalieri, che si riscatta dalla sconfitta subita nella casa del Vanchiglia. Ko per il Pozzomaina, ancora a 0 nella casella "partite vinte", ma in grado di trovare qualche buona giocata e rendersi pericoloso in ripartenza. Prova convincente della squadra casalinga che segna tre gol con Crivello, Mantovani e Bertolusso. Sull'1-0 una traiettoria a effetto trovata dalla distanza da Capitan Alessandrini aveva portato la gara sul momentaneo pareggio, ma nella ripresa la squadra ospite subisce un uno-due da ko con un gol in avvio e il 3-1 dopo poco più di 10'. Il Moncalieri scappa e il...

