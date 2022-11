Porcu segna la sua doppietta e per l'Olympic il sogno continua, Crepaldi e Marengo in quinta per il Lascaris

In palio c'era il secondo gradino della classifica, da una parte L'Olympic Collegno, la squadra rivelazione della stagione, dall'altra il Lascaris uno dei gruppi meglio attrezzati del girone. Le aspettative erano tante, ma la realtà le ha superate alla grande in una partita al cardiopalma che ha tenuto le tribune con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. 8 gol in 70 minuti di gioco, riassumono solo in parte i ritmi conciati dell'incontro; partono subito con il piede giusto i padroni di casa grazie all'intuito magico di Simone Porcu che non spreca e in area trova lo spazio per sbloccare la...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?