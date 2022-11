Dottor Jekill o mister Hyde? Questa volta la Volpiano Pianese è la sua versione migliore e dopo una gara lunga e a tratti condotta bene, supera il Baveno in campo e in classifica calando il poker nel finale.Non basta infatti la rete alla mezzora di Defazio, in quanto Savoia di furbizia la pareggia a inizio ripresa. Servono i cambi e un forcing finale per dilagare poi verso il triplice fischio. LA FOTOGALLERY...