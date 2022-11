L'uragano Pro travolge nello scontro diretto l'outsider: Scaccia, Caradonna e Trovato sugli scudi

La Pro Eureka questa volta non stecca lo scontro diretto contro l’Olympic Collegno, che prima dello scontro diretto si trovava a +1 proprio dalla Pro. Dopo una partenza razzo dei collegnesi la Pro rompe il ghiaccio con un tap-in di Scaccia che spedisce in porta su assist di Bazzoni, allo scadere del primo tempo Caradonna firma il 2-0 con una rete meravigliosa all’incrocio. Nel secondo tempo l’Olympic opta per un 3-5-2 ma la sostanza non cambia e il solito Trovato chiude definitivamente i conti sul 3-0 BIS LETALE PRO: BAZZONI-SCACCIA LETALI, CARADONNA MAGICO La Pro Eureka dopo aver perso tutti...

