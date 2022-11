A Cumiana soffia dolce la Breuza, il suo tris abbatte i rossoblù

Quando un attaccante si sblocca poi non si ferma più. Il Cumiana batte la Saviglianese grazie alla tripletta del treno Alessio Breuza in una partita sporca, giocata poco e molto nervosa. I gialloblù soffrono ma si portano avanti, mentre gli ospiti replicano sullo scadere della prima frazione con il gol di Nur Moccia. Nella ripresa si cammina sul filo dell'equilibrio, ma ancora una volta il numero 9 di casa si impone con due gol segnati in pochi minuti, il primo dai trenta metri sfruttando il posizionamento del portiere avversario, il secondo da bomber vero. Inutile il gol in chiusura di...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?