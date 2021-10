Valceresio-Gavirate: la squadra di casa vince grazie ad una doppietta di Andrea Bianchi

Vittoria gradita in casa Valceresio. Si gioca un primo tempo un po’ a senso unico, il Gavirate è bloccato, non riesce a conquistare la seconda metà campo e il dominio è totalmente del Valceresio. La vera forza della squadra in trasferta è personificata dal portiere che come riconosce l'allenatore Daniele Marchesi è tecnicamente superiore, sveglio e con i riflessi pronti, riesce a parare e ad evitare molti altri tiri che si sarebbero potuti rivelare fatali.Alla fine del primo tempo nonostante tutto rimane 0-0, la svolta arriva immediatamente dopo l'intervallo.

Il secondo tempo parte bene fin da subito, al quarto minuto grazie ad una palla filtrante lanciata da Andrea Baggio fra lo spazio risicato dei difensori, Andrea Bianchi segna un gol in direzione del secondo palo che con un tiro verticale supera il portiere. Definito unanimemente il migliore in campo, al ventesimo minuto segna il secondo gol di nuovo Andrea Bianchi. Il colpo di testa vincente arriva a seguito di un calcio d’angolo calciato in direzione della ressa dei compagni in area piccola da Mirko Bevilacqua, Bianchi coglie l'occasione al volo, si fa spazio e segna. In linea di massima anche durante il secondo tempo viene difficile per il Gavirate conquistare la parte avversaria del campo, continuando a rimanere costretto nella sua metà campo. Grazie all’equilibrio della squadra - commenta in chiusura Marchesi- il Valceresio avrebbe potuto fare molto di più ottenendo un risultato finale schiacciante sugli avversari un po’ in difficoltà, ma le piccole imprecisioni dei successivi tiri in porta ha tenuto i ragazzi con i piedi per terra.