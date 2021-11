Valceresio-Malnatese: alla conquista del campionato! Triplete di Bianchi e gol di Zago. Quattro reti in meno di quindici minuti

Il match Valceresio-Malnatese si è concluso in favore della squadra di casa con quattro reti segnate nei primi quindici minuti di gioco ed un gol finale messo a segno dagli avversari. Partita un po' confusa per ciò che riguarda le azioni, il piano erboso molto pesante del campo, non ha di certo aiutato i calciatori. Il tecnico che insieme alla sua squadra sta svolgendo un ottimo campionato racconta: «Per questa partita abbiamo voluto dare spazio ai ragazzi che in questo campionato non hanno avuto modo di giocare abbastanza. Abbiamo avuto anche due esordi. Durante il secondo tempo sono entrati il portiere...

