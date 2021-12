Sestese-Valceresio: la decide Pesini nel secondo tempo, i padroni di casa in dieci fanno un ottimo lavoro

Termina 1-0 per il Valceresio, che in casa della Sestese ha messo le mani su tre punti molto importanti: nel prossimo scontro con il Calcio Bosto, infatti, arriverà con trentratré punti, li stessi della rivale e si giocherà quindi alla pari il tutto per tutto per l'accesso ai Regionali. La partita si rivela essere tranquilla per tutto il corso del primo tempo in cui, sebbene le squadre si diano battaglia, non accade nulla di particolare e le reti rimangono inviolate. Al rientro dagli spogliatoi, ecco che le cose si fanno lentamente più semplici ed in discesa per gli ospiti, che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con