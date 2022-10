Laurenti implacabile, due gol che fanno volare l'Alicese

Al triplice fischio festeggia la vittoria l’Alicese Orizzonti che sbanca il Primo levi di Settimo dopo una grande prova di forza e una gara che ha regalato scintille. Il gol di Curatolo accorcia le distanze per il Settimo ma solo momentaneamente. Dopo il dominio dei viola nel secondo tempo è l’azione personale da urlo di Laurenti a tagliare le gambe ai padroni di casa. Il Settimo al momento ha perso entrambi gli scontri diretti disponibili avendo perso prima contro la capolista Santhià e quello in giornata contro l’Alicese, il campionato è solo all’inizio ma ci sono tutti i presupposti per assistere a una lotta al vertice entusiasmante.

PRIMO TEMPO DA CALCIO CHAMPAGNE NEL SECONDO TEMPO LAURENTI LA CHIUDE

L’Orizzonti parte subito con il piede sull’acceleratore mettendo da subito in evidenza le qualità di Laurenti che scarica a rimorchio per Baderna, il mediano degli ospiti sfiora subito il gol in partenza ma la palla sfiora il palo ed esce. La partita si caratterizza per i tanti contropiedi che il Settimo ha a disposizione mentre l’Orizzonti gioca con uno stile ben preciso dialogando bene negli spazi stretti anche grazie alla fantasia di Tibi. Al 17’ è ancora l’Orizzonti che sfiora la via del gol con un’azione di Di Lorenzo che supera sulla sinistra Morrongello ma il sinistro violento si spegne fuori di poco dal palo lontano.

L’Alicese ritarda soltanto l’appuntamento con il gol e mette a referto un 1-2 micidiale, al 19’ Laurenti anticipa tutti sul primo palo con un gran movimento da rapace d’area e indirizza di testa sul palo lontano segnando l’1-0 mentre al 22’ sempre su corner, battuto da Di Lorenzo, Laurenti effettua lo stesso movimento eludendo la marcatura: la palla sbatte sulla traversa e sulla linea di porta poi sulla traiettoria Baderna approfitta della deviazione trovandosi al posto giusto e al momento giusto e porta il risultato sul 2-0. Dopo il raddoppio ospite i viola trovano la forza di reagire e al 32’ la conclusione di Milone diretta verso il sette viene sventata da una super-parata di Addino che strappa gli applausi del pubblico. Il Settimo nonostante questa super parata trova un minuto dopo il gol che accorcia le distanze con una palombella di Curatolo dal limite dell’area che si spegne sotto la traversa ingannando il portiere avversario.

Il secondo tempo prosegue come era terminato il primo cioè con l’assedio del Settimo, l’Orizzonti non riesce ad attaccare come nel primo tempo forse complice la paura di subire il pareggio e lascia le iniziative ai viola. Il Settimo si affida ai soliti Mosca e Calciano per impensierire l’Orizzonti ma l’aspetto tattico limita il raggio d’azione di Mosca, uomo più pericoloso nel primo tempo, infatti la difesa stringe le marcature sulla punta dei viola evitando di lasciarlo partire in contropiede. Dall’altra parte Calciano viene seguito a uomo da Notario mentre Baderna limita i movimenti sulla trequarti di Salvatore. Entrambi gli allenatori provano qualche cambio per ribaltare le sorti del match ma nessuno incide più di tanto. Al 23’ l’Orizzonti trova la rete della sicurezza con una grande azione personale di Laurenti che parte da centrocampo come un cavallo imprendibile sterza sul sinistro superando Dascalu e trafigge Marega con un tiro violento, urlo di liberazione e gol del 3-1 che permette all’Orizzonti di sognare la vetta del campionato.

IL TABELLINO

SETTIMO – ALICESE ORIZZONTI 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 19’ Laurenti (A), 22’ Baderna (A), 33’ Curatolo (S), 23’st Laurenti (A)

SETTIMO (4-3-1-2): Marega 6, Goia 6, Morrongello 6 (18’st Gazziero 6.5), Curatolo 7 (13’st Niro 6), Cambursano 6.5, Dascalu 6.5, Milone 6.5 (6’st Guelpa Piazza 6.5), Rescina 6.5, Mosca 7, Salvatore 6.5, Calciano 7 (36’st Paduano sv). A disp. Cilluffo, Sette, Stilo, Masello. All.Borgese D. 6

ALICESE ORIZZONTI (4-2-3-1): Addino 7.5, Russo 6.5, Notario 6.5, Baderna 7, Miccoli 6.5, Carabulea 6.5, Softic 6.5 (1’st Brusa 6), Lomartire A. 6.5 (20’st Fabbian 6), Laurenti 8.5, Tibi 8, Di Lorenzo 7.5 (35’st Ceccato sv). A disp. Filippone, Varde, Barzog, N. Lomartire. All.Vogliotti 7

AMMONITI: 32’ Notario (A), 14’st Carabulea (A)

LE PAGELLE

SETTIMO

Marega 6 A volte pecca di sicurezza nelle uscite sui corner, alcuni tiri riesce a deviarli ma i gol sono imprendibili per lui.

Goia 6 Soffre tantissimo la differenza di fisico che lo divide tra lui e uno stallone come Laurenti, si ricompatta dopo che Borgese lo inverte di fascia mettendo tanta grinta al servizio della squadra.

Morrongello 6 Ha ancora da imparare nel ruolo di terzino, tende ad attaccare molto ed è di buon auspicio vedere queste qualità quando prenderà familiarità con il ruolo. A volte è disattento in marcatura ed è costretto ad inseguire l’avversario. Al 18’ lascia il campo per un infortunio che per fortuna non sembra essere grave.

18’st Gazziero 6.5 Ingresso positivo, ha pochi minuti per fare bene ma li sfrutta bene rompendo le iniziative avversarie sulla fascia.

Curatolo 7 Davanti alla difesa spende tante energie, si dimostra un giocatore molto ordinato e freddo nelle giocate nonostante un avvio in ombra. Sfrutta l’assist di Calciano segnando con una bella palombella a scavalcare il portiere avversario.

13’st Niro 6 Accompagna la manovra offensiva nella speranza di accorciare le distanze.

Cambursano 6.5 Se gli avversari superano con più facilità i suoi compagni di reparto, con lui la musica è un po’ diversa. Difensore roccioso e tecnico, il difensore della vecchia guardia viola è difficile da superare, uno degli ultimi a mollare.

Dascalu 6.5 Prestazione con alti e bassi ma il difensore del Settimo è comunque una pedina fondamentale nella retroguardia di Borgese. Non esita a prendere tutti i palloni alti e mette in mostra una buonissima velocità.

Milone 6.5 La parata impressionante di Addino gli rimarrà impressa nella mente per un bel po’. Il suo tiro diretto verso il sette poteva regalare il pareggio a fine primo tempo.

6’st Guelpa Piazza 6.5 Abile nel dribbling anche se a volte esagera nel tenere palla, ingresso che lo mette in luce nel centrocampo viola.

Rescina 6.5 Un vero guerriero in quel di Settimo, fa della sua forza la tenacia e la voglia di non mollare.

Mosca 7 Attaccante abile nel coast to coast, riceve tanti buoni palloni che gestisce grazie a una mole importante. La difesa dell’Orizzonti capisce che è pericoloso a campo aperto e stringe le marcature in difesa impedendogli di fare il lavoro che aveva fatto nella prima frazione di gioco.

Salvatore 6.5 Il dribbling nello stretto è il suo marchio di fabbrica, cerca sempre le imbucate in profondità per Mosca e Calciano ma senza successo.

Calciano 7 Buona l’intesa con gli altri due giocatori d’attacco, a volte si intestardisce a giocare solo ma si fa giustizia regalando l’assist a Curatolo. Corre tantissimo come fosse un centrocampista, all’ultimo accusa segni di stanchezza e la sostituzione è inevitabile.

All.Borgese 6 Il Settimo non riesce a vincere gli scontri diretti per la vetta, prima con il Santhià e ora contro l’Alicese. C’è anche da dire che la reazione dei suoi ragazzi è stata lodevole.

ALICESE ORIZZONTI

Addino 7.5 Ma che parata ha fatto?! Senza saperlo al campo del Settimo si è presentato Spiderman nelle vesti di portiere. La conclusione verso l’incrocio di Milone viene sventata da un colpo di reni impressionante, se la squadra non ha subito il pareggio è soltanto merito suo.

Russo 6.5 Cerca di aiutare i centrali di difesa quando Mosca parte in velocità.

Notario 6.5 Un vero osso duro che non lascia respirare Calciano neanche per un istante, abile nel pressare gli attaccanti a tutto campo.

Baderna 7 Partita di sacrificio davanti alla difesa, ha il compito non facile di limitare il raggio d’azione di un trequartista bravo come Salvatore. Segna il gol facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Miccoli 6.5 Spesso costretto a metterci una pezza quando la squadra fa fatica, rischia poco ottenendo più del minimo sindacale.

Carabulea 6.5 Il compito più difficile era rincorrere Mosca nei contropiedi, anche lui come il compagno di reparto gioca in modo prudente.

Softic 6.5 Non da punti di riferimento ai difensori centrali girovagando tra l’attacco e il centrocampo. Molto intelligente tatticamente nonostante un anno in meno dei compagni.

1’st Brusa 6 Tante sponde per i compagni, accompagna Laurenti in fase offensiva ma si mostra generoso quando la squadra ripiega.

Lomartire A. 6.5 Agisce da trequartista ma ha la briga di aiutare i due mediani in fase difensiva, giocatore molto generoso.

20’st Fabbian 6 Entra in un momento dove la sua squadra è prevalentemente sotto attacco. Da una mano al centrocampo in questo spezzone di gara a disposizione.

Laurenti 8.5 A fine campionato si sentirà parlare molto di questo attaccante, una buona mole abbinata a una grande velocità sugli allunghi, il paragone pare esagerato ma per come si muove assomiglia a Erling Haaland. Oltre alle sgaloppate si rende una vera minaccia aerea anche sui corner: sul primo gol anticipa la difesa sul primo palo concludendo di testa sull’angolo lontano, tre minuti dopo bandierina opposta ma stesso epilogo se non fosse che la traversa non lo assiste ma regala pur sempre il gol a Baderna.

Tibi 8 Sorprendente vedere giocare un giocatore così giovane, che arriva al suo primo anno di settore giovanile, con questa eleganza e intelligenza. Movenze che dovrebbero saltare all’occhio di qualunque osservatore in circolazione perché il ruolo del play davanti alla difesa è stato interpretato alla perfezione. Da evidenziare il coraggio nell’andare a prendere la palla dal portiere e dai difensori, la velocità di pensiero e il buon dribbling nello stretto.

Di Lorenzo 7.5 Bruciare le tappe non sempre è producente tranne se il soggetto in questione è Di Lorenzo, ala sinistra tecnica, veloce e bravo nei cross da corner. Pedina fondamentale nonostante l’anno in meno rispetto alla categoria di appartenenza. (35’ st Ceccato sv)

All. Vogliotti 7 La sua squadra ha un’idea precisa di gioco che mette in mostra annichilendo il Settimo nei primi 25 minuti, dopo il gol dei padroni di casa forse la squadra si è intimorita e ha subito le iniziative dei viola. La sua squadra può contare su delle ottime individualità come il portiere Addino passando per i due mediani Baderna e Tibi e i due esterni Laurenti e Di Lorenzo, tutti calciatori che possono aiutare l’Alicese a rendersi protagonista in questo campionato.