Crocetta-Olympic Collegno, che bello Condello, gli arancioneri dilagano battendo un Crocetta encomiabile

Bello l'Olympic di Sandro Oppedisano, squadra tecnica e fisica, esordio molto positivo nel "calcio a 11" sul campo del Crocetta di Salvatore Scuderi, a cui va un grande applauso di incoraggiamento per come hanno affrontato un avversario più forte e completo. I gialloblù con soli 11 effettivi a disposizione con sei 2009 in campo, fanno fatica a fronteggiare il gioco organizzato e gli spunti individuali dell'Olympic Collegno, affamato di gol e di vittoria. I collegnesi la svoltano subito con Samuele Condello, ben assistito in attacco da Francesco Oppedisano, il bomber ospite la sblocca e poi trova anche il secondo gol...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con