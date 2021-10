Aviglianese-Almese: Marzola e Blandino doppiette nel derby che va agli ospiti

Risultato finale tennistico nel derby giocato ad Avigliana, con gli ospiti almesini che si impongono grazie ad una prestazione maiuscola di tutti i giocatori in campo, e mantenuta ad alti livelli fino al fischio finale. Il gioco offensivo aggressivo dell'Almese la fa da padrone, sin dai primi minuti nei quali gli almesini devono subito rincorrere in seguito allo svantaggio iniziale. L'Avigliana ha il merito di non mollare, tenendo alta la tensione fino al termine e rispondendo colpo su colpo anche dopo l'importante svantaggio. Rimonta e supremazia Il vantaggio dell'Avigliana dopo soli 11' lascia intendere l'andamento vivace della gara, e anche la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con