Borgata Cit Turin-Auxilium Valdocco: Ugona e Testa salgono in cattedra a suon di gol

Al sintetico di corso Ferrucci i piccoli biancoblù di Mezzela piegano con un roboante 10-0 i piccoli diavoli rossi del tecnico Grigoras. Il 4-3-3 con cui Mezzela, allenatore della Under 17 che al momento si alterna con Guglielmino sulla panchina della Under 14, manda in campo i suoi dal primo minuto, è frizzante ma effimero sprecando una mole di gioco esagerata e chiudendo la prima frazione avanti solo, si fa per dire, di tre lunghezze. Nella seconda frazione Testa e Ugone salgono in cattedra trascinando a colpi di classe i compagni di squadra e straripando nel risultato ma soprattutto evidenziando...

