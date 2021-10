Torino-Juventus: Borasio dagli undici metri regala il derby della Mole ai Bianconeri

Toro che non graffia. I granata guidati dal tecnico Daniele Martinelli sono alla ricerca dei primi tre punti del loro campionato, dopo una prima giornata più complicata del previsto che li ha visti pareggiare 2-2 in Liguria sul campo della Virtus Entella. Vincere il derby sarebbe senza dubbio un modo perfetto per dimenticare il mezzo passo falso di una settimana fa e ripartire con un altro entusiasmo per il proseguo del campionato. Per portare a termine la missione derby Martinelli si affida ad un 4-3-3 per dare ampiezza alla manovra: tra pali si posiziona Marasca, Migliorini terzino destro, Berto terzino...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con