Juventus-Alessandria: ottovolante bianconero, doppietta targata Bracco. Reti d'autore di Sibona e Badarau, riscatto Ferreri

Vincono e convincono i ragazzi di Grabbi, al Chisola la Juventus supera 8-1 l'Alessandria che nulla ha potuto di fronte alla partita disputata dai bianconeri. Le reti sono state siglate da Ferraris, Badarau, Borasio, Bracco (doppietta), autogol di Ponti, Sibona e Ferreri. Gol della bandiera per l'Alessandria da attribuire a Borasio che insacca nella porta sbagliata. Primo tempo da super Juve. La Juventus mette subito in mostra la sua grande qualità a disposizione in attacco con un fantastico triangolo tra Repciuc e Chessa, ultimato con il tiro del numero otto che termina fuori di un soffio. Il primo gol però...

