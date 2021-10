Olympic Collegno-Pro Collegno: Condello e Oppedisano firmano il derby

Derby infuocato: vince la concretezza di un valoroso Olympic contro una Pro Collegno coraggiosa e temeraria. Ennesima vittoria per la squadra guidata da Sandro Oppedisano, assente per motivi di salute (nulla di grave) e sostituito dal tecnico della Under 16 Alessandro Cucinotto. Gli arancioneri grazie alla rete di Samuele Condello e alla splendida punizione del numero 10 Francesco Oppedisano, mantengono la vetta della classifica rimanendo a punteggio pieno. Prima sconfitta, sul campo, per i ragazzi di Davide Giuliani, nonostante una prestazione spumeggiante condita dalla rete del solito Antonio Costa, sempre più capocannoniere. Avvio di partita prepotente della squadra di casa,...

