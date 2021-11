Renate-Como: "Paco" Piscitelli ne fa quattro, i lariani danno spettacolo al Riboldi e continuano a vincere

È un super Como quello che sbanca il Riboldi battendo 8-1 il Renate e confermandosi come una delle più belle realtà della categoria. Una partita praticamente mai iniziata e irrimediabilmente indirizzata dalla tripletta segnata in 7 minuti da "Paco" Piscitelli, vero e proprio mattatore di un match poi condotto in porto con le firme lariane di Montalbano, Arioli, Licata, ancora Piscitelli e Puleo. In casa Pantere la consapevolezza che questa era una sfida impossibile e le buone indicazioni arrivate soprattutto da Pietropoli, autore del gol della bandiera, ma anche da Privitera e Pozzi. Meregalli dovrà partire proprio dalle tre "P"...

