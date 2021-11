Valdruento-Spazio Talent Soccer: Poker e festa primo posto per Greco Ferlisi

Doppia festa Valdruento: grazie al 4-2 al Talent Soccer, i ragazzi di Nino Greco Ferlisi celebrano la vetta in solitaria in classifica, per la prima volta in questo campionato, e, a fine partita, il taglio della torta offerta da Maxim Palamarciuk, capitano dei rossoblù che ha messo lo zampino, anzi la testa, nell'azione che ha dato il via alla prestigiosa vittoria nel big match di giornata. Elettrizzante e ben equilibrata la gara disputata, nella sesta giornata di campionato, tra Valdruento e Talent Soccer: un inizio pieno di tensione per le due a pari punti che si giocano il primo posto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con