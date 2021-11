Renate-Como: vittoria lariana al Riboldi, la fotogallery della partita segnata dai gol di Piscitelli e dalle giocate di Licata

Il Como passa l'esame-Renate e, grazie all'8-1 del Riboldi, si conferma come una delle big del girone. Una prestazione da favola quella dei ragazzi di Cassano, in vantaggio di tre reti dopo appena 7 minuti. Protagonista assoluto del match Pasquale "Paco" Piscitelli, autore di un clamoroso poker personale; a completare l'ottovolante lariano le firme di Montalbano, Arioli, Licata e Puleo. Per i padroni di casa, a tenere alta la bandiera ci ha pensato Giorgio Pietropoli, autore di un'ottima gara e del gol del momentaneo 4-1. Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle della partita!...