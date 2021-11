Olympic Collegno-Villarbasse: 1-1, Davide Oppedisano risponde a un super Rizzi

Partita caldissima, a tratti esplosiva, quella andata in scena in Via Tampelli tra le prime due squadre del girone: gioca bene l'Olympic di Sandro Oppedisano, tornato in panchina dopo essere stato sostituito nelle ultime gare da Giovanni Baschirotto, squadra tecnica e fisica ostacolata da un Villarbasse encomiabile che, pur soffrendo, sa come fare male e rendersi pericoloso. Parte subito forte la squadra di casa che pressa tanto, cerca l'uno contro uno e orchestra magistralmente il gioco a centrocampo, costringendo gli avversari a chiudersi in difesa e tentando spesso di servire gli attaccanti Spada e Condello, bravi negli inserimenti e sempre...

