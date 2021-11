Torino-Juventus: il lampo di Necchio decide il derby della Mole. Ai granata non bastano il coraggio e le occasioni, il derby è bianconero

Al Campo Don Mosso di Rivoli è la Juventus allenata da Riccardo Catto a conquistare il derby della Mole contro i pari età del Torino grazie ad un gol di Tommaso Necchio al quinto minuto del primo tempo. I torelli di Daniele Martinelli ci provano per gran parte della gara, ma la capacità dei bianconeri di difendersi e ripartire con tanta tecnica sono state la chiavi per assicurarsi la stracittadina. Lampo Necchio. La prima occasione della gara è quella che sblocca la partita al minuto numero cinque. Bravissimo Necchio ad approfittare della disattenzione di Picca per involarsi in porta battere...

