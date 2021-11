Torino-Juventus: la fotogallery del derby giocato a Venaria a sfondo bianconero

Rivivi le emozioni del derby giocato sabato 13 novembre al Don Mosso di Venaria. I torelli guidati in panchina da Daniele Martinelli contro i cugini bianconeri allenati da Guido Catto. Una supersfida che non ha tradito le attese: emozioni, duelli, spettacolo e una giornata da ricordare comunque per tutti, al di là del risultato.Sul campo a vincere è stata la Juventus, 1-0, grazie al gol realizzato in avvio di gara da Tommaso Necchio, numero nove dei bianconeri, che ha sbloccato e deciso la sfida con il suo timbro dppo soli 5' di gioco. Poi è stata...