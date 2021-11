Sant'Ignazio-Beiborg: Stiven Guri trascina i gialloverdi alla vittoria

Bella vittoria per il Beiborg di Roberto Militello, squadra tecnica e compatta, arrivata al termine di una partita solida e di grandissima intensità contro un Sant'Ignazio coraggioso, agguerrito e capace di sfiorare in più occasioni il gol. Tre punti fondamentali per i gialloverdi che agganciano così il terzo posto in classifica raggiungendo il Lenci Poirino. Sconfitta a testa altissima per il gruppo allenato da Andrea Cannata capace di mettere in difficoltà gli avversari con azioni rapide e pericolose. A dominare le prime fasi del gioco è infatti proprio la squadra di casa capace di sfruttare maggiormente le ripartenze sulle fasce...

