Como-Inter: alla doppietta di Arioli risponde Sorino con due reti pesantissime, Lissi ci aggiunge una rete su rigore e uno sfortunato autogol per un finale esplosivo

Quella che sembrava una partita destinata a concludersi con al massimo un paio di reti a referto si è trasformata in un affascinante e caotico susseguirsi di sorpassi nel giro degli ultimi minuti di gara: termina per 3-3 la sfida tra Como e Inter, un match che ha regalato gol e spettacolo. I padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Arioli, ma all'alba della seconda metà di gara Lissi rimette la gara in parità con un rigore. Nessuna delle due squadre riesce a spuntarla fino al 26', quando a dieci minuti dalla fine si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con