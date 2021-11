Real Olympic-Aviglianese: Thomas Cirulli guida i suoi alla terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per il Real Olympic Collegno che sta trovando una dimensione ben definita e positiva in campionato. I padroni di casa guadagnano altri tre punti nel match contro l'Aviglianese vincendo per 5-1. Nonostante il risultato, non è una giornata totalmente da dimenticare per i 2008 allenati da Mario Genzini: la gara si rivela essere molto equilibrata e piacevole da seguire. Migliore in campo, e premiato con i punti del Pallone d'Oro, Thomas Cirulli, autore di una doppietta, di un assist e tante altre giocate interessanti. Lorenzoni sblocca il match I padroni di casa partono bene e giocano meglio...

