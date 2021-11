Torino-Genoa: il solito Bellone trascina il Grifone che fa sette su sette. Illude Tuzzolino, cadono i granata contro la capolista

Il Torino cede in casa contro il Genoa primo in classifica che vince la settima partita in altrettante gare di campionato. Tre a uno per i liguri che con la rete di Annaloro e la doppietta di Bellone rendono solo illusorio in termini di ipotetica rimonta il rigore di Tuzzolino. Bellone top scorer. La gara si presenta sin dai primi minuti come una partita molto tattica, chiusa, difficile da sbloccare visto il grande ordine messo in campo sia dai ragazzi di Daniele Martinelli sia di Leone Cipiani. Il primo squillo è firmato Fabbrini che al nono minuto prova a pescare...

